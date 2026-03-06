Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε περίπου στις 20:00 την Πέμπτη 5/3 επί του ΒΟΑΚ. Οδηγός ο οποίος εγκατέλειψε το σημείο προκάλεσε σοβαρές υλικές ζημιές σε άλλο όχημα.

Του ανταποκριτή μας από το flashnews.gr στην Κρήτη

Σύμφωνα με την οδηγό που κατήγγειλε το περιστατικό η ίδια κινούταν στο 34ο χλμ. εθνικής οδού Χανίων-Ρεθύμνου μεταξύ Αλμυρού και Εσπέρου όταν ένα όχημα, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και προσέκρουσε στο αυτοκίνητό της, προκαλώντας της τις υλικές ζημιές που μαρτυρά και η φωτογραφία.

Στη συνέχεια, το έτερο όχημα, όπως η ίδια καταγγέλλει, εγκατέλειψε το σημείο, με έναν τρίτο οδηγό που έγινε μάρτυρας του περιστατικού να επιχειρεί να το ακολουθήσει, χωρίς να τα καταφέρνει.

Η οδηγός απευθύνει έκκληση σε οποιονδήποτε έγινε μάρτυρας του περιστατικού, για πληροφορίες.