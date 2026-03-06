Τη βαθιά του θλίψη εκφράζει το Πανεπιστήμιο Κρήτης για την απώλεια του Ορφέα, γιου της Υποδιευθύντριας της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης, Μαρίας Πετρουλάκη.

Σε ανακοίνωσή της, η πρυτανεία του Πανεπιστημίου αναφέρει: «Η απώλεια του Ορφέα, του μονάκριβου παιδιού της Υποδιευθύντριας της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης, Μαρίας Πετρουλάκη, μας συγκλονίζει και μας γεμίζει θλίψη. Τα λόγια είναι φτωχά σε τέτοιες στιγμές.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας στη μητέρα και στους οικείους του».

Η ανακοίνωση για τον θάνατό του

«Καλό ταξίδι Ορφέα μας..

Ο Ορφέας Πρωτοψάλτης-Πετρουλάκης υπήρξε ένα θαυμάσιο αγόρι, ένα δικό μας παιδί.

Μας άφησε στα τριάντα του, χτυπημένος από έναν ογκώδους κτηνωδίας όγκο.

Γεννημένος από τη Μαρία και τον Μιχάλη, μετά τον πρόωρο θάνατο του πατέρα του, μεγάλωσε με τη ζωογόνο και φωτεινή αγάπη της μάνας του.

Στη σύντομη ζωή του βίωσε και έκανε πολλά πράγματα, αγάπησε και αγαπήθηκε. Στέλεχος της Ταξικής Αντεπίθεσης, διαβασμένος, μαχητικός και με πλούσια συναισθήματα, υπήρξε ένας ολοκληρωμένος αναρχοκομμουνιστής.

Ορφέα, θα σε θυμόμαστε με αγάπη όσο ζούμε.

Κουράγιο Μαρία μας.

Δίκτυο για τα Πολιτικά και Κοινωνικά Δικαιώματα».