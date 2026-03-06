Ένα νέο κύμα επενδύσεων σε αποθηκευτικές εγκαταστάσεις αναμένεται να αλλάξει αισθητά την εικόνα της αγοράς logistics στην Ελλάδα τα επόμενα χρόνια. Μεγάλα projects που βρίσκονται σε φάση σχεδιασμού ή υλοποίησης εκτιμάται ότι θα προσθέσουν σημαντικό αριθμό σύγχρονων αποθηκών, ενισχύοντας την προσφορά σε μια αγορά που μέχρι σήμερα χαρακτηρίζεται από περιορισμένο απόθεμα σύγχρονων εγκαταστάσεων.

Σύμφωνα με ανάλυση της Geoaxis, της πρώτης πιστοποιημένης εταιρείας εκτιμήσεων ακινήτων στην Ελλάδα, μόνο μέσα στο 2026 αναμένεται να προστεθούν περίπου 800.000 τετραγωνικά μέτρα νέων αποθηκευτικών χώρων υψηλών προδιαγραφών, με το ύψος των επενδύσεων να ξεπερνά τα 800 εκατομμύρια ευρώ. Οι εξελίξεις αυτές εκτιμάται ότι θα διαμορφώσουν ένα νέο τοπίο για τον κλάδο των logistics, ο οποίος τα τελευταία χρόνια καταγράφει συνεχή ανάπτυξη.

Παρά τη θετική δυναμική, οι αναλυτές επισημαίνουν ότι η αγορά φαίνεται να πλησιάζει σταδιακά σε σημείο ισορροπίας. Όπως αναφέρεται στην έκθεση, η πρόβλεψη για το 2026 είναι η σταθεροποίηση των αξιών, καθώς τα ενοίκια στις σύγχρονες αποθήκες έχουν ήδη προσεγγίσει τα 5,75 έως 6 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο τον μήνα, ενώ οι αποδόσεις διαμορφώνονται περίπου στο 6,75%. Παράλληλα, σημαντικό μέρος της ζήτησης που είχε συσσωρευτεί τα προηγούμενα χρόνια φαίνεται να έχει ήδη καλυφθεί.

Η Geoaxis σημειώνει επίσης ότι, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται σε μεγάλο βαθμό εκτός του βασικού επενδυτικού χάρτη στον τομέα των logistics. Ωστόσο, μεγάλες αναπτύξεις που σχεδιάζονται σε στρατηγικές περιοχές, όπως το Θριάσιο Πεδίο και η Βόρεια Ελλάδα, θα μπορούσαν να ανατρέψουν το σημερινό status quo και να προσελκύσουν μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον.

Έντονη κινητικότητα το 2025

Η ανοδική πορεία του κλάδου επιβεβαιώθηκε και μέσα στο 2025. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ανάλυσης, κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους αποθηκευτικοί χώροι συνολικής επιφάνειας περίπου 100.000 τετραγωνικών μέτρων άλλαξαν ιδιοκτησία, γεγονός που αποτυπώνει τη συνεχιζόμενη κινητικότητα στην αγορά βιομηχανικών ακινήτων.

Παράλληλα, η κατασκευή νέων εγκαταστάσεων προχωρά με γρήγορους ρυθμούς. Μόνο στο πρώτο εξάμηνο του 2025, ολοκληρώθηκαν περίπου 200.000 τετραγωνικά μέτρα νέων αποθηκών.

Στην Αττική, η συνολική επιφάνεια που στεγάζει δραστηριότητες logistics, βιομηχανικής παραγωγής και αποθήκευσης εκτιμάται ότι φτάνει τα 3,5 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα. Ωστόσο, ένα μεγάλο μέρος του υφιστάμενου αποθέματος δεν ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς. Περίπου το 40% των εγκαταστάσεων αφορά παλιά εργοστάσια που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους και σήμερα χρησιμοποιούνται απλώς ως αποθηκευτικοί χώροι.

Η μεγαλύτερη συγκέντρωση νέων αναπτύξεων καταγράφεται στο Θριάσιο Πεδίο, το οποίο εξελίσσεται στον βασικό κόμβο logistics της χώρας. Αντίθετα, σε άλλες περιοχές, όπως η Ελευσίνα, τα Οινόφυτα και η Θεσσαλονίκη, το μεγαλύτερο μέρος των εγκαταστάσεων παραμένει παλαιότερης κατασκευής.

Οι τιμές στα ενοίκια

Η έρευνα αγοράς που πραγματοποίησε η Geoaxis τον Δεκέμβριο του 2025 καταγράφει σημαντικές διαφοροποιήσεις στα ενοίκια αποθηκών ανά περιοχή. Μετά από προσαρμογή περίπου 10% λόγω διαπραγμάτευσης, η υψηλότερη διάμεση ζητούμενη τιμή εντοπίζεται στον Ασπρόπυργο, όπου διαμορφώνεται στα 5,52 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο τον μήνα.

Ακολουθούν τα Μεσόγεια Αττικής με 4,66 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο και η Ελευσίνα με περίπου 4 ευρώ. Στον αντίποδα, χαμηλότερες τιμές εμφανίζονται σε άλλες περιοχές της χώρας. Στη Βιομηχανική Περιοχή Σίνδου η διάμεση τιμή διαμορφώνεται στα 3,36 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ενώ στα Οινόφυτα φτάνει τα 2,94 ευρώ και στο Καλοχώρι περίπου τα 2,90 ευρώ.

Συνολικά, οι μισθωτικές αξίες στην αγορά κινούνται μεταξύ 2,90 και 5,52 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Όπως επισημαίνεται στην ανάλυση, μισθώσεις που ξεπερνούν τα 4,5 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο αφορούν σχεδόν αποκλειστικά αποθήκες πολύ καλών προδιαγραφών.

Οι τιμές πώλησης αποθηκών

Ανάλογη εικόνα παρουσιάζουν και οι τιμές πώλησης αποθηκευτικών ακινήτων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Geoaxis, η υψηλότερη διάμεση ζητούμενη τιμή καταγράφεται επίσης στον Ασπρόπυργο, φτάνοντας τα 841,71 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Στη δεύτερη θέση βρίσκονται τα Μεσόγεια Αττικής με 723,62 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ενώ ακολουθεί η Βιομηχανική Περιοχή Σίνδου με 548,55 ευρώ.

Χαμηλότερες τιμές εμφανίζονται στην Ελευσίνα με 470,98 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, στα Οινόφυτα με 444,79 ευρώ και στο Καλοχώρι με περίπου 396 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Συνολικά, οι τιμές πώλησης κινούνται σε εύρος από περίπου 396 έως 842 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Σύμφωνα με τους αναλυτές, συναλλαγές που ξεπερνούν τα 650 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο αφορούν κυρίως ακίνητα υψηλών προδιαγραφών, ενώ οι αξίες εκτιμάται ότι θα συνεχίσουν να ενισχύονται τα επόμενα χρόνια λόγω της περιορισμένης προσφοράς ποιοτικών κατασκευών και της έλλειψης διαθέσιμης γης σε στρατηγικές περιοχές.