Τη διαβεβαίωση ότι η ναυτική βάση της Σούδας δεν αντιμετωπίζει άμεσο κίνδυνο έδωσε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, ενώ παράλληλα προανήγγειλε περισσότερες επιχειρήσεις επαναπατρισμού Ελλήνων πολιτών από χώρες της Μέσης Ανατολής.

«Οι επιχειρήσεις επαναπατρισμού θα συνεχιστούν καθημερινά από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κουβέιτ, το Ομάν και άλλες περιοχές», τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Απαντώντας σε ερώτηση για το ενδεχόμενο η ναυτική βάση της Σούδας να βρίσκεται εντός εμβέλειας ιρανικών πυραύλων, ο κ. Γεραπετρίτης εμφανίστηκε καθησυχαστικός, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Δεν θεωρώ ότι η Σούδα απειλείται».

Ερωτηθείς νωρίτερα για το πώς προχωρούν οι επιχειρήσεις επαναπατρισμού των Ελλήνων, έκανε λόγο για την «πιο σύνθετη άσκηση εδώ και δεκαετίες για το υπουργείο Εξωτερικών».

«Είναι μια πραγματικά υπεράνθρωπη προσπάθεια, προσπαθούμε να απεγκλωβίσουμε από εμπόλεμες ζώνες – οι οποίες περιλαμβάνουν 10 κράτη – Έλληνες οι οποίοι έχουν εγκιβωτιστεί σε μια κατάσταση εξαιρετικά δύσκολη».

«Κάθε ημέρα θα έχουμε και περισσότερο κόσμο ο οποίος θα επιστρέφει τόσο από τα Εμιράτα όσο και από το Κατάρ, το Μπαχρέιν, το Ομάν, το Κουβέιτ και όλες τις χώρες. Έχουμε τις μεγάλες δυσκολίες, γιατί ο εναέριος χώρος όλων αυτών των κρατών είναι κλειστός και ανοίγει μόνο αποσπασματικά και περιπτωσιολογικά», επισήμανε.

Επανέλαβε, δε, ότι ο ίδιος στην κατ’ ιδίαν συνάντησή του με τον Αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο στον Λευκό Οίκο, δεν είχε ενημέρωση για την επίθεση των Ισραηλινών και των Αμερικανών στο Ιράν.

«Όπως γνωρίζετε, λίγες ημέρες πριν την επίθεση βρέθηκα στον Λευκό Οίκο και συναντήθηκα με τον Αμερικανό ΥΠΕΞ. Είχα μια εικόνα της πορείας των συζητήσεων στη Γενεύη για το βαλλιστικό και πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Είχα εικόνα ότι οι συζητήσεις αυτές δεν είχαν σημειώσει μεγάλη πρόοδο, αλλά βεβαίως δεν είχαμε ούτε χρονοδιάγραμμα επιθέσεων, ούτε στρατηγικό σχέδιο Ισραήλ και ΗΠΑ».