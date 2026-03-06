Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι επιχειρήσεις επαναπατρισμού Ελλήνων πολιτών και μελών των οικογενειών τους από τη Μέση Ανατολή που φλέγεται. Το υπουργείο Εξωτερικών και οι αρμόδιες υπηρεσίες να παραμένουν σε ετοιμότητα για την παροχή κάθε δυνατής συνδρομής.

Ειδικότερα, σήμερα Παρασκευή (6/3) αναμένονται να έρθουν με δύο πτήσεις από τη Μουσκάτ, πρωτεύουσα του Ομάν και άλλοι Έλληνες πολίτες. Η πρώτη έχει προγραμματιστεί με τη Sky Express στις 15:30 και η επόμενη από την Aegean στις 21:30 το βράδυ.

Ειδικές πτήσεις επαναπατρισμού, όπως μεταδίδει το ERTNEws θα προγραμματίζονται και τις επόμενες ημέρες εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν.

Σε ελληνικό έδαφος 162 Έλληνες

Ήδη 162 Έλληνες έχουν επιστρέψει στις 3 και 4 Μαρτίου σε ελληνικό έδαφος, μετά από συντονισμένες ενέργειες των διπλωματικών και προξενικών αρχών, σε συνεργασία με αεροπορικά και άλλα μεταφορικά μέσα. Συγκεκριμένα, 93 άτομα επαναπατρίστηκαν από το Ομάν, 42 από τη Βηθλεέμ και 27 μέλη της ομάδας Νέων του Άρη Θεσσαλονίκης από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

«Φύγαμε λίγες ώρες πριν τους πυραύλους»

Με λόγια που προκαλούν ανατριχίλα μιλούν για τις δραματικές στιγμές που έζησαν οι Έλληνες που βρίσκονταν στο Ομάν.

Όπως τόνισαν, η μεγαλύτερη αγωνία προκλήθηκε όταν η αρχική πτήση μέσω Άμπου Ντάμπι ακυρώθηκε, ωστόσο οι ελληνικές αρχές αντέδρασαν άμεσα.

Από την πρώτη ημέρα άφιξής τους στο Ομάν, ο Πρέσβης και η Πρόξενος δημιούργησαν ομάδα επικοινωνίας στο WhatsApp για την πλήρη καταγραφή των Ελλήνων πολιτών. Η επιστροφή τους ολοκληρώθηκε κυριολεκτικά στο «παρά πέντε», καθώς οι πρώτοι πύραυλοι έπεσαν στην περιοχή του Άμπου Ντάμπι λίγες ώρες μετά την απογείωση του αεροσκάφους.

Το C-130 επέστρεψε με 91 Έλληνες από το Άμπου Ντάμπι Στις 19:27 της Πέμπτης (5/3) προσγειώθηκε στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας το C-130 με τους 91 Έλληνες που είχαν εγκλωβιστεί στο Άμπου Ντάμπι, εκ των οποίων και 13 συγγενείς της ομάδας των αθλητών του Άρη.

Στο σημείο άφιξής τους περίμενε ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Στρατηγός Χούπης, και ο αντιπτέραρχος Γρηγοριάδης, αρχηγός της Πολεμικής Αεροπορίας.

Εξαιτίας της κρισιμότητας των συνθηκών, οι αποστολές εκτελούνται με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, ενώ ο προγραμματισμός των επόμενων πτήσεων δεν θα ανακοινώνεται για λόγους ασφαλείας.

Το υπουργείο Εξωτερικών παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και διαβεβαιώνει ότι όλες οι ελληνικές δυνάμεις που επιχειρούν ή βρίσκονται σε αποστολές στο εξωτερικό παραμένουν ασφαλείς. Οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν σε πλήρη ετοιμότητα για την παροχή κάθε αναγκαίας υποστήριξης στους Έλληνες πολίτες.

Στον σύνδεσμο mfa.gr έχουν αναναρτημένα τα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης όπως επίσης και τα στοιχεία επικοινωνίας Πρεσβειών και Προξενικών Αρχών της Ελλάδας στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή.