Από το διάστημα από το ματς με την Ρόμα και έπειτα ο Έλληνας στράικερ έχει έναν σημαντικό αριθμό γκολ, με τελευταίο χρονικά αυτό με τον Άρη.

Η πολύ καλή κατάσταση του Ανδρέα Τεττέη αποτυπώνεται στα έξι γκολ που έχει σκοράρει ενώ είχε φτιάξει και το τέρμα του Ταμπόρδα στο ντέρμπι του Παναθηναϊκού με αντίπαλο τον Ολυμπιακό. Ο Έλληνας διεθνής στράικερ αφού ήταν πρωταγωνιστής και στην Ευρώπη για τον Παναθηναϊκό σκόραρε και με τον Άρη στο 3-0 υπέρ του συλλόγου του το βράδυ της Κυριακής.

Τα γκολ που έχει βάλει ο Τεττέη με τον Παναθηναϊκό

Παναθηναϊκός – Κηφισιά 3-0 (Superleague) – Γκολ Τεττέη

Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν 2-2 (Europa League) – 2 γκολ Τεττέη

ΟΦΗ – Παναθηναϊκός 0-2 (Superleague) – Γκολ Τεττέη

Βικτόρια Πλζεν – Παναθηναϊκός 1-1 (Europa League) – Γκολ Τεττέη

Παναθηναϊκός – Άρης 3-0 (Superleague) – Γκολ Τεττέη