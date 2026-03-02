Μείωση του πληθυσμού στην Κεντρική Μακεδονία στις ηλικίες 0 – 39 ετών, όπου και παρατηρούνται φαινόμενα μετανάστευσης σε μεγάλα αστικά κέντρα και στο εξωτερικό, αποκαλύπτει έρευνα που πραγματοποιήθηκε από την Περιφέρεια για το δημογραφικό ζήτημα. Σύμφωνα με την έρευνα, ο πληθυσμός φαίνεται να γερνάει ταχύτερα από ό,τι στο σύνολο της χώρας και οι μόνες περιοχές που μπορούν να διατηρήσουν τον πληθυσμό ή και να τον αυξήσουν είναι συγκεκριμένοι δήμοι στο μητροπολιτικό κέντρο της Θεσσαλονίκης και η Κασσάνδρα στη Χαλκιδική.

Σε μια προσπάθεια εντοπισμού παραγόντων που μπορούν να συμβάλουν στην παραμονή και την ευημερία του ανθρώπινου δυναμικού στην ύπαιθρο, το One Stop Liaison Office της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ολοκλήρωσε έναν κύκλο επαφών σε πέντε πόλεις της Περιφέρειας (Πολύγυρος, Κιλκίς, Σέρρες, Κατερίνη και Έδεσσα), με τη στενή συνεργασία των τοπικών φορέων και του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδας (ΔΙΠΑΕ). Στη συνέχεια, διεξήχθη πρωτογενής έρευνα σε δείγμα 184 νέων φοιτητών και σπουδαστών σε Σχολές Ανώτατης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) ηλικίας 18-35 ετών. Από τα παραπάνω προέκυψε ότι παράγοντες που θα μπορούσαν να αναστρέψουν την τάση φυγής των νέων είναι κυρίως οι ποιοτικές θέσεις εργασίας και οι δυνατότητες ψυχαγωγίας.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση του One Stop Liaison Office, και το ΑΠΕ – ΜΠΕ, το 38% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι θα επιθυμούσε να ζήσει εκτός χώρας, ενώ το 32% θα επέλεγε κάποιο μεγάλο αστικό κέντρο. Για να γίνουν οι πόλεις της περιφέρειας ξανά ελκυστικές, οι προτάσεις των νέων επικεντρώνονται σε έξι κεντρικούς άξονες:

την εργασία, με τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας , ανταγωνιστικούς μισθούς και προοπτικές εξέλιξης,

, ανταγωνιστικούς μισθούς και προοπτικές εξέλιξης, την ποιότητα ζωής με πολιτιστικά δρώμενα, δυνατότητες αθλητισμού και χώρους διασκέδασης,

την οικονομία, με φορολογικά κίνητρα και επιδοτήσεις για νέους κατοίκους,

την εκπαίδευση, με ενίσχυση των τοπικών πανεπιστημίων με νέα τμήματα και μεταπτυχιακά προγράμματα,

την επιχειρηματικότητα, με δομές υποστήριξης και δημιουργία κόμβων καινοτομίας (Innovation Hubs) και

τις υποδομές με σύγχρονες συγκοινωνίες και αναβάθμιση του δημόσιου χώρου.

Όπως επισημαίνουν τα στελέχη του One Stop Liaison Office της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, «η νέα γενιά βάζει στο επίκεντρο δύο πράγματα: ένα σταθερό επαγγελματικό μέλλον και μια καθημερινότητα με ποιότητα μέσα από τις διαφορετικές επιλογές ψυχαγωγίας. Αν παλαιότερα η δουλειά μάς οδηγούσε σχεδόν υποχρεωτικά στις μεγάλες πόλεις, σήμερα οι ψηφιακές τεχνολογίες μας δίνουν την επιλογή του πού θα ζήσουμε. Η εργασία εξ αποστάσεως αλλά και η άνοδος της γενιάς Gen Z στην εργασία, που δίνει προτεραιότητα στην ευεξία και την ποιότητα ζωής, ανοίγει νέους δρόμους για να ζωντανέψουν ξανά οι μικρότερες περιοχές. Ήδη, αγροτικές περιοχές στην Ευρώπη προσπαθούν με διάφορους τρόπους να κρατήσουν τους νέους ανθρώπους. Για παράδειγμα, το Donegal στην Ιρλανδία επενδύει σε ψηφιακές υποδομές για να προσελκύσει ψηφιακούς νομάδες, ενώ η Extremadura στην Ισπανία κρατά τους νέους στον τόπο τους μέσα από μια πλατφόρμα που φέρνει τα τοπικά ταλέντα σε άμεση επαφή με τις επιχειρήσεις».