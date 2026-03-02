Συναγερμός ξανά στην Κύπρο, αφού ήχησαν ξανά οι σειρήνες.

«Υπάρχει συνεχιζόμενη απειλή ασφαλείας. Παρακαλούμε επιστρέψτε στα σπίτια σας και παραμείνετε μέσα μέχρι νεότερης επίσημης ειδοποίησης. Απομακρυνθείτε από τα παράθυρα και προστατευτείτε πίσω ή κάτω από στιβαρά, γερά έπιπλα. Παρακαλούμε περιμένετε περαιτέρω οδηγίες», το μήνυμα που στάλθηκε στους εργαζομένους της βρετανικής βάσης, σύμφωνα με το philenews.

«Η Κύπρος δεν μετέχει με οιονδήποτε τρόπο και ούτε προτίθεται να αποτελέσει μέρος οποιασδήποτε στρατιωτικής επιχείρησης», ανέφερε νωρίτερα, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, σε οπτικογραφημένο του μήνυμα.

Οι πρόσφατες εξελίξεις επιτάσσουν όπως τεθεί το συντομότερο στο προσκήνιο τo θέμα των βρετανικών βάσεων, αναφέρει σε γραπτή δήλωσή του ο Τέως Γενικός Εισαγγελέας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Κώστας Κληρίδης.

«Η επίθεση εναντίον των βρετανικών βάσεων στην Κύπρο με μη επανδρωμένα αεροσκάφη «χωρίς καν τη γνώση των αρχών της Δημοκρατίας, φέρνει με τον πιο απτό τρόπο ξανά στο προσκήνιο την απαράδεκτη κατάσταση από πλευράς Διεθνούς Δικαίου του καθεστώτος των Βάσεων», αναφέρει ο κ. Κληρίδης στη δήλωσή του.