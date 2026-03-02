Σε συναγερμό βρίσκεται από χθες το βράδυ η Κύπρος, όπου λίγο μετά τα μεσάνυχτα η βρετανική βάση δέχθηκε επίθεση από ιρανικό drone, ενώ όπως μετέδωσε το κρατικό κανάλι, αναχαιτίστηκε και δεύτερο αντικείμενο.

Σύμφωνα με το philenews, σε ολόκληρη την επικράτεια των Βρετανικών Βάσεων παρατηρείται έντονη αστυνομική παρουσία, με περιπολικά να πραγματοποιούν συνεχείς ελέγχους και να επιτηρούν καίρια σημεία, στο πλαίσιο των αυξημένων μέτρων ασφαλείας που έχουν ληφθεί μετά το περιστατικό.

«Η Κύπρος δεν μετέχει με οιονδήποτε τρόπο και ούτε προτίθεται να αποτελέσει μέρος οποιασδήποτε στρατιωτικής επιχείρησης», αναφέρει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, σε οπτικογραφημένο του μήνυμα.

«Πράττουμε ό,τι πρέπει με πρώτιστο μέλημά μας την ασφάλεια της χώρας και των πολιτών», σημειώνει.

Στο μήνυμά του, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναφέρει ότι υπό το φως των γεγονότων επέλεξε να ενημερώσει απευθείας για όσα διαδραματίστηκαν χθες, Κυριακή, το βράδυ.

«Στις 12:03 τα μεσάνυχτα μη επανδρωμένο αερόχημα τύπου Shahed, προσέκρουσε εντός των στρατιωτικών εγκαταστάσεων των Βρετανικών Βάσεων στο Ακρωτήρι, προκαλώντας μικρές υλικές ζημιές», προσθέτει.

«Από την πρώτη στιγμή όλες οι αρμόδιες Υπηρεσίες της Δημοκρατίας βρίσκονται σε εγρήγορση και πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Την ίδια στιγμή, συγκάλεσα αμέσως το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας για αξιολόγηση της κατάστασης, το οποίο παραμένει σε συνεχή διαβούλευση», συνεχίζει.

Ταυτόχρονα, για τις εξελίξεις είναι σε συνεχή επαφή με όλους τους Ευρωπαίους ηγέτες και ηγέτες άλλων κρατών, όπως αναφέρει ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

«Βρισκόμαστε σε μια περιοχή ιδιαίτερης γεωπολιτικής αστάθειας με πολλές προκλήσεις και προβλήματα, η οποία διέρχεται μια πρωτοφανή κρίση», αναφέρει, επισημαίνοντας ότι «η πατρίδα μας δεν μετέχει με οιονδήποτε τρόπο και ούτε προτίθεται να αποτελέσει μέρος οποιασδήποτε στρατιωτικής επιχείρησης».

«Παραμένουμε προσηλωμένοι στον ανθρωπιστικό ρόλο, τον οποίο υπηρετήσαμε όλο αυτό το διάστημα, πάντοτε ως μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος, και θα συνεχίσουμε να λειτουργούμε με την ίδια υπευθυνότητα», προσθέτει.

«Πράττουμε ό,τι πρέπει με πρώτιστο μέλημά μας την ασφάλεια της χώρας και των πολιτών», καταλήγει.

Βρετανικό υπ. Άμυνας: Oι ζημιές ήταν ελάχιστες, συνεχίζονται οι επιχειρήσεις

Εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας της Βρετανίας δήλωσε στο BBC ότι οι ζημιές στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι μετά την επίθεση με drone το βράδυ της Κυριακής ήταν ελάχιστες, προσθέτοντας ότι οι επιχειρήσεις συνεχίζονται κανονικά.

Ο ίδιος διέψευσε, επίσης, αναφορές ότι μέρος του προσωπικού ενδέχεται να απομακρυνθεί από την Κύπρο.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η έκτακτη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου της Κύπρου στο Προεδρικό Μέγαρο, την οποία συγκάλεσε ο Νίκος Χριστοδουλίδης.