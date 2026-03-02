Σύμφωνα με ισραηλινά δημοσιεύματα, η Μακάμπι Τελ Αβίβ κατέθεσε αίτημα αναβολής για την αναμέτρηση με τη Χάποελ Τελ Αβίβ, η οποία είναι προγραμματισμένη για την Πέμπτη (5/3, 21:05) στο πλαίσιο της 30ής αγωνιστικής της EuroLeague.

Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο έντονης αστάθειας στη Μέση Ανατολή, με τις εξελίξεις να δημιουργούν σημαντικά προβλήματα στις μετακινήσεις. Όπως αναφέρεται, ξένοι παίκτες της Μακάμπι έχουν εγκλωβιστεί στο Ντουμπάι, ενώ ο Γουίλ Ρέιμαν και μέλη του ιατρικού επιτελείου βρίσκονται στο Ισραήλ, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει καταστεί δυνατή η επιστροφή τους ώστε να ενσωματωθούν με την υπόλοιπη αποστολή.

Με βάση το ίδιο δημοσίευμα, η απάντηση της Χάποελ είχε ειρωνικό τόνο. Συγκεκριμένα, οι «κόκκινοι» φέρεται να σχολίασαν:

«Περιμένουμε από έναν διακεκριμένο σύλλογο να τηρήσει τις υποχρεώσεις του, καθώς ορισμένοι από εμάς έχουμε ακόμη στόχους να κυνηγήσουμε αυτή τη σεζόν».