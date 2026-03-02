Τα πρώτα στιγμιότυπα από το νέο βίντεο κλιπ του Akyla για το «Ferto» μόλις κυκλοφόρησαν.

Ο νεαρός καλλιτέχνης που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη φετινή Eurovision, η οποία θα διεξαχθεί στη Βιέννη τον ερχόμενο Μάιο, ολοκλήρωσε τα γυρίσματα.

Το πλήρες βίντεο κλιπ αναμένεται να ανέβει σύντομα στο YouTube, χωρίς να έχει δοθεί ακόμη συγκεκριμένη ημερομηνία κυκλοφορίας.

Πλάνα από τα γυρίσματα του βίντεο κλιπ «Fertο» προβλήθηκαν μέσα από την εκπομπή της ΕΡΤ για τη Eurovision, δίνοντας μάς μια πρώτη γεύση.