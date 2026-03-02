Στην επιβολή πενθήμερης απαγόρευσης των ανοικτών πωλήσεων προχώρησε το Συμβούλιο Κεφαλαιαγοράς της Τουρκίας (SPK), ως απάντηση στην έντονη μεταβλητότητα που εκδηλώθηκε στις αγορές.

Η απόφαση ελήφθη μετά την υποχώρηση του γενικού δείκτη στο Χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης κατά 5,32% με το άνοιγμα της συνεδρίασης τη Δευτέρα, υπό την πίεση των γεωπολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή μετά τα στρατιωτικά πλήγματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το ρυθμιστικό μέτρο αποσκοπεί στον περιορισμό των κερδοσκοπικών πιέσεων και στη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς.

Ο δείκτης BIST 100 υποχώρησε κατά 5,32% σε σύγκριση με το προηγούμενο κλείσιμο, πέφτοντας στις 12.987 μονάδες, διασπώντας καθοδικά το ψυχολογικό όριο των 13.000 μονάδων. Την προηγούμενη εβδομάδα η αγορά είχε κλείσει με απώλειες 1,16% στις 13.717 μονάδες.

Αναστολή των short selling

Οι ρυθμιστικές αρχές ενεργοποίησαν άμεσα μηχανισμούς έκτακτης ανάγκης, καθώς η πίεση στις τιμές εντάθηκε από τις πρώτες συναλλαγές.

Το Συμβούλιο Κεφαλαιαγοράς (SPK) ανακοίνωσε την αναστολή των short selling, επικαλούμενο ανάγκη σταθερότητας και προστασίας των επενδυτών.

Στην επίσημη ανακοίνωσή του αναφέρει: «Λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις στις αγορές του Χρηματιστηρίου της Κωνσταντινούπολης και προκειμένου να διασφαλιστεί η αξιόπιστη, διαφανής και σταθερή λειτουργία των κεφαλαιαγορών και να προστατευθούν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των επενδυτών, αποφασίστηκε η απαγόρευση των συναλλαγών ανοιχτής πώλησης (short selling) σε μετοχές του Χρηματιστηρίου της Κωνσταντινούπολης από τις 2 Μαρτίου 2026 έως το τέλος της συνεδρίασης στις 6 Μαρτίου 2026».

Τεχνικά μέτρα πέδησης

Παράλληλα με την απαγόρευση των short selling, ενεργοποιήθηκαν και τεχνικοί μηχανισμοί περιορισμού της μεταβλητότητας, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ.

Το Χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης έθεσε σε ισχύ αλγοριθμικό μέτρο κατά των συναλλαγών υψηλής συχνότητας, μειώνοντας, με απόφαση της 1ης Μαρτίου 2026, τον λόγο παραγγελιών προς συναλλαγές (OTR) από 5:1 σε 3:1 μέχρι νεωτέρας.

Οι αρχές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, ενώ η αγορά παραμένει υπό πίεση λόγω αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας.