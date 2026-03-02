Η κλιμάκωση των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή προκάλεσε ισχυρούς τριγμούς στις διεθνείς αγορές, οδηγώντας σε πτώση των μετοχών και σε κατακόρυφη άνοδο των τιμών του πετρελαίου. Οι επενδυτές, θορυβημένοι από τις γεωπολιτικές εξελίξεις, προχώρησαν σε περιορισμό της έκθεσής τους στον κίνδυνο, αναζητώντας ασφάλεια σε καταφύγια όπως ο χρυσός, ενώ το δολάριο ενισχύθηκε σημαντικά.

Αρνητικά πρόσημα και ενεργειακό σοκ

Στην Ασία, οι μετοχές υποχώρησαν κατά 1,3%, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) των δεικτών S&P 500 και Nasdaq 100 διολίσθησαν πάνω από 1%.

Η τιμή του Brent εκτινάχθηκε έως και 13%, σύμφωνα με το Bloomberg -πριν περιορίσει μέρος των κερδών-, καθώς η αγορά ενέργειας βυθίστηκε στο χάος μετά το ουσιαστικό κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, μιας κρίσιμης αρτηρίας για τον παγκόσμιο εφοδιασμό αργού.

Στροφή στα ασφαλή καταφύγια

Με τους επενδυτές να προσπαθούν να «αποφύγουν» τα περιουσιακά στοιχεία υψηλού κινδύνου, τα λεγόμενα «ασφαλή καταφύγια» δέχθηκαν σημαντική ώθηση:

Ομόλογα: Οι τιμές των κρατικών ομολόγων των ΗΠΑ (Treasuries) ενισχύθηκαν, με την απόδοση του 10ετούς να υποχωρεί στο χαμηλότερο επίπεδο από τον περασμένο Απρίλιο και του 5ετούς στο χαμηλότερο από τον Οκτώβριο του 2024.

Χρυσός: Το πολύτιμο μέταλλο κατέγραψε άνοδο 1,6%, με την τιμή του να διαπραγματεύεται πλησίον των $5.360 ανά ουγγιά.

Συνάλλαγμα: Το αμερικανικό δολάριο κατέγραψε κέρδη έναντι σχεδόν όλων των νομισμάτων της ομάδας G-10.

Τι λένε οι αναλυτές

Σχολιάζοντας τις εξελίξεις, ο Josh Gilbert, αναλυτής αγορών της eToro Ltd., επισημαίνει πως η ιστορία δείχνει ότι τα γεωπολιτικά σοκ τείνουν να προκαλούν βίαιες αρχικές διακυμάνσεις στο πετρέλαιο και τα ασφαλή καταφύγια, οι οποίες όμως συχνά αποκλιμακώνονται γρήγορα, εφόσον η σύρραξη παραμείνει περιορισμένη.

Ωστόσο, ο ίδιος προειδοποιεί πως «μέχρι να υπάρξουν σαφή δείγματα αποκλιμάκωσης, οι επενδυτές θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για έντονη μεταβλητότητα στο πετρέλαιο, τον χρυσό, το συνάλλαγμα και τις μετοχές καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας.