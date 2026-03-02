Ο αρχηγός του ισραηλινού στρατού, ο στρατηγός Εγιάλ Ζαμίρ, δήλωσε σήμερα ότι τα πλήγματα που διεξήχθησαν στον Λίβανο κατά της λιβανικής φιλοϊρανικής σιιτικής οργάνωσης Χεζμπολάχ μπορεί να διαρκέσουν «πολλές ημέρες».

«Εξαπολύσαμε μια επιθετική εκστρατεία κατά της Χεζμπολάχ, δήλωσε ο στρατηγός Ζαμίρ σε βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από τον ισραηλινό στρατό μερικές ώρες μετά τα ισραηλινά πλήγματα στα νότια προάστια της Βηρυτού και στον νότιο Λίβανο που έγιναν σε αντίποινα στις εκτοξεύσεις ρουκετών από τη Χεζμπολάχ, η οποία υποστηρίζεται από το Ιράν, προς το Ισραήλ.

«Οφείλουμε να προετοιμαστούμε για αρκετές ημέρες μαχών, πολλές ημέρες», πρόσθεσε.