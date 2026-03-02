Υπό αυξημένη ανησυχία παραμένουν οι κάτοικοι του Άμπου Ντάμπι, έπειτα από τους μαζικούς βομβαρδισμούς των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας από το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου.

«Υπάρχει ψυχραιμία σε πολύ μεγάλο βαθμό. Σίγουρα υπάρχει φόβος και ανασφάλεια λόγω της επίθεσης και υπάρχει μια έντονη ψυχολογική πίεση από τον κόσμο ο οποίος προσπαθεί να επεξεργαστεί και να συνειδητοποιήσει αυτό που μέχρι τώρα ήταν αδιανόητο», ανέφερε ο Κίμωνας Γκότσης, κάτοικος του Άμπου Ντάμπι και ναυπηγός που ζει χρόνια στην περιοχή.

«Τα Εμιράτα ήταν για μέχρι τώρα το ασφαλές καταφύγιο για όλους, εδώ έρχονταν όλοι όταν τα πράγματα στην περιοχή δεν εξελίσσονταν καλά… τώρα φαίνεται να είναι στην πρώτη γραμμή του μετώπου και να δέχεται επίθεση. Αυτό είναι κάτι πολύ δύσκολο να το συνειδητοποιήσει και να το διαχειριστεί κάποιος», συμπλήρωσε ο ίδιος.

Στη συνέχει εξήγησε: «Αυτό που συμβαίνει εδώ, στο Άμπου Ντάμπι, είναι ότι όταν εντοπίζονται πύραυλοι ή drones με κατεύθυνση την περιοχή έρχεται στο κινητό ένα μήνυμα, κάτι αντίστοιχο με το μήνυμα του 112 που έρχεται στην Ελλάδα, το οποίο δίνει πάντα την ίδια οδηγία “Μείνετε μέσα στο σπίτι, απομακρυνθείτε από παράθυρα, από τζάμια, μείνετε σε κάποιο ασφαλές μέρος”. Εδώ δεν υπάρχουν καταφύγια όπως τα ξέρουμε εμείς στον υπόλοιπο κόσμο. Πηγαίνουμε οπουδήποτε, σε υπόγεια πάρκινγκ… και όταν αναχαιτιστεί και περάσει ο κίνδυνος έρχεται ένα δεύτερο μήνυμα που λέει ότι “η κατάσταση είναι υπό έλεγχο. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία”».