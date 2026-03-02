Μία παράσταση αφιερωμένη στην τεράστια μουσική παράδοση της jazz και στα θρυλικά τραγούδια που σφράγισαν ανεξίτηλα την ιστορία της παγκόσμιας μουσικής, θα παρουσιαστεί στο Θέατρο Ολύμπια «Μαρία Κάλλας», με ερμηνεύτρια την Έλλη Πασπαλά και συν-δημιουργούς επί σκηνής τους σπουδαίους μουσικούς που τη συνοδεύουν.

Μία από τις πιο επιτυχημένες παραστάσεις της κορυφαίας ερμηνεύτριας, που μάγεψε το κοινό όπου κι αν παρουσιάστηκε. Η Έλλη Πασπαλά γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Νέα Υόρκη και κρατά ζωντανούς μέσα της τους θησαυρούς της αμερικάνικης μουσικής.

Με την αισθαντική φωνή της αποδίδει ξανά κορυφαία jazz standards που σφράγισαν με την ερμηνεία τους φωνές μυθικές, από τη Μπίλι Χολιντέι, την Έλλα Φιτζέραλντ και τη Νίνα Σιμόν, μέχρι τον Νατ Κινγκ Κόουλ και τον Φρανκ Σινάτρα.

Τραγούδια όπως το «Cry me river», το «The man I love» και το «My funny Valentine» θα συνδυαστούν με αγαπημένα τραγούδια που παραμένουν αναλλοίωτα στο χρόνο, όπως το «Fly me to the moon» και το «You don’t know what love is», αλλά και με κάποια «standards» της Έλλης, όπως το «Ain’t no sunshine» και το «Lonely at the top».

Έχοντας στο πλευρό της κάποιους από τους σημαντικότερους μουσικούς μας, με μεγάλη παρουσία στη jazz σκηνή της χώρας, η Έλλη Πασπαλά θα μας αφηγηθεί στο θρυλικό θέατρο Ολύμπια «Μαρία Κάλλας», με τον πιο γοητευτικό τρόπο, ιστορίες γεμάτες έρωτα, πάθη, προδοσίες αλλά και ξέφρενη χαρά -όπως μόνο η τζαζ μπορεί να αφηγηθεί.

Mαζί με τον David Lynch στα σαξόφωνα και το φλάουτο, τον Τάκη Φαραζή στο πιάνο, τον Πέτρο Βαρθακούρη στο κοντραμπάσο, τον Αλέξανδρο-Δράκο Κτιστάκη στα τύμπανα, καθώς και με την συμμετοχή του νέου σαξοφωνίστα Tommy Lynch, μας προσφέρουν την ατμόσφαιρα, το συναίσθημα και την ουσία της μεγάλης αυτής μουσικής που καθόρισε τον προηγούμενο αιώνα και παραμένει ζωντανή και ελκυστική για πάντα.

Ταυτότητα παράστασης

Φωνή: Έλλη Πασπαλά

Σαξόφωνα, Φλάουτο: David Lynch

Πιάνο: Τάκης Φαραζής

Κοντραμπάσο: Πέτρος Βαρθακούρης

Τύμπανα: Αλέξανδρος-Δράκος Κτιστάκης

Σαξόφωνο: Tommy Lynch

Ηχοληψία: Τάκης Σπυρόπουλος

Φωτογραφίες: Βάσια Αναγνωστοπούλου, Τάσος Βρεττός

Ημέρα & Ώρα Παράστασης: Τετάρτη 22 Απριλίου στις 20:30

Διάρκεια Παράστασης: 120’

Εισιτήρια: more.com

στο τηλεφωνικό κέντρο : 211 1000 365 στο ταμείο του Θεάτρου Αλίκη, Αμερικής 4, Αθήνα

Θέατρο Ολύμπια «Μαρία Κάλλας»

Ακαδημίας 59, Αθήνα