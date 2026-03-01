Σοκ και βαθιά θλίψη προκαλούν στο Ιράν οι αναφορές για νέα πολύνεκρη επίθεση, την ώρα που η ένταση με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ κλιμακώνεται.

Σύμφωνα με το ιρανικό κανάλι Student News Network (SNN), που επικαλείται τοπικές Αρχές, είκοσι αθλήτριες βόλεϊ έχασαν τη ζωή τους έπειτα από πλήγμα σε κλειστό γυμναστήριο στην πόλη Λαμέρντ. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, τέσσερις πύραυλοι έπληξαν την περιοχή, ενώ οι τραυματίες φέρεται να ξεπερνούν τους 100.

Το πρακτορείο Tasnim News Agency μεταδίδει ότι ανάμεσα στα θύματα βρίσκεται και ένας γυμναστής, επιβεβαιώνοντας το βαρύ τίμημα της επίθεσης για την τοπική αθλητική κοινότητα.

Η η Παγκόσμια Ομοσπονδία Βόλεϊ εξέδωσε ανακοίνωση εκφράζοντας σοκ και έντονη ανησυχία για τις εξελίξεις.

«Στην Παγκόσμια Ομοσπονδία Βόλεϊ είμαστε συγκλονισμένοι από τις αναφορές ότι νεαρές αθλήτριες στο Ιράν σκοτώθηκαν σε μια κατάσταση που επιδεινώνεται διαρκώς σε επίπεδο ασφάλειας στη Μέση Ανατολή. Εκφράζουμε τη βαθύτατη συμπαράστασή μας προς τις οικογένειες των θυμάτων και όλους όσοι επηρεάζονται από αυτή την κρίση», αναφέρεται μεταξύ άλλων.

Η Ομοσπονδία υπογράμμισε επίσης ότι χιλιάδες μέλη της παγκόσμιας κοινότητας του βόλεϊ στην περιοχή αντιμετωπίζουν αβέβαιο μέλλον, επισημαίνοντας πως προτεραιότητά της είναι η διασφάλιση της ασφάλειας αθλητών, προπονητών, επιτελείων και εθελοντών που βρίσκονται ή δραστηριοποιούνται στις εμπόλεμες ζώνες.

Παράλληλα, ανακοίνωσε τη δημιουργία ειδικής ομάδας για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας σε πραγματικό χρόνο, σε συνεργασία με κυβερνήσεις και αρμόδιους οργανισμούς. Κλείνοντας, η Ομοσπονδία απηύθυνε έκκληση στη διεθνή κοινότητα για αποκλιμάκωση της έντασης και εξεύρεση ειρηνικής λύσης, τονίζοντας τη σημασία του διαλόγου, της συνεργασίας και της αλληλεγγύης.