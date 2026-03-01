Το Ιράν εξαπέλυσε νέες πυραυλικές επιθέσεις, με την Ερμπίλ του Ιράκ να γίνεται στόχος, καθώς κοντά στην πόλη βρίσκεται αμερικανική στρατιωτική βάση.

Σύμφωνα με μαρτυρίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι πυραυλικές επιθέσεις διήρκεσαν ώρες και όλες είχαν αναχαιτιστεί.

Πληροφορίες, όμως, ανέφεραν ότι βαλλιστικός πύραυλος ή drone κατάφερε να περάσει την αντιαεροπορική άμυνα και να πλήξει αποθήκη πυρομαχικών, σκοτώνοντας στρατιώτες.

Iranian drone strikes US military weapons storage facility in Erbil, Iraq.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση για νεκρούς ή τραυματίες, ενώ βίντεο και φωτογραφίες που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου δείχνουν μια τεράστια έκρηξη.

Σημειώνεται ότι η Ερμπίλ είναι πρωτεύουσα του Ιρακινού Κουρδιστάν και η μεγαλύτερη σε πληθυσμό πόλη του Βόρειου Ιράκ.

Επίσης, στο πρόσφατο παρελθόν έχει αντιμετωπίσει επανειλημμένες απόπειρες από ένοπλες ομάδες να αποσταθεροποιήσουν την πόλη, στοχεύοντας στρατιωτικές βάσεις και ξένα προξενεία με εκρηκτικά drones.