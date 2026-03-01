Από τις επιθέσεις των ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν σκοτώθηκε ο ανώτατος ηγέτης της χώρας, Αλί Χαμενεΐ, όπως και άλλοι 47 Ιρανοί ηγέτες, σύμφωνα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Οι IDF, σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ, δημοσίευσαν φωτογραφίες με μερικούς από τους ηγέτες που εξοντώθηκαν, σημειώνοντας στην ανάρτηση:

«Είναι επίσημο: Όλοι οι ανώτεροι ηγέτες της τρομοκρατικής οργάνωσης «Άξονας του Τρόμου» του Ιράν έχουν εξοντωθεί».

It’s official: All senior terrorist leaders of Iran’s Axis of Terror have been eliminated pic.twitter.com/9T901u5ZsH — Israel Defense Forces (@IDF) March 1, 2026

Σύμφωνα με το Sky News, ορισμένοι από τους Ιρανούς ηγέτες που σκοτώθηκαν είναι ο στρατηγός Αμπντόλ Ραχίμ Μουσαβί και ο υπουργός Άμυνας, στρατηγός Αζίζ Νασιρζάντε.

Σκοτώθηκε επίσης ο υποστράτηγος Mohammad Pakpour, ο οποίος ανέλαβε τη θέση του ανώτατου διοικητή των Φρουρών της Επανάστασης μετά τη δολοφονία του προηγούμενου διοικητή από το Ισραήλ τον περασμένο Ιούνιο, καθώς και ο Ali Shamkhani, ανώτερος σύμβουλος ασφαλείας του Khamenei.

Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η κόρη, ο εγγονός, ο γαμπρός και η νύφη του Χαμενεΐ σκοτώθηκαν επίσης.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις υποστήριξαν ότι σκότωσαν τον Saleh Asadi, επικεφαλής της Διεύθυνσης Πληροφοριών της διοίκησης έκτακτης ανάγκης Khatam al Anbiya, τον Mohammad Shirazi, επικεφαλής του στρατιωτικού γραφείου, τον Hossein Jabal Amelian, επικεφαλής του SPND (Οργανισμός Αμυντικής Καινοτομίας και Έρευνας) και τον Reza Mozaffari-Nia, πρώην επικεφαλής του SPND και πρώην αναπληρωτή υπουργό Άμυνας.