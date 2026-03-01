Την 1η θέση στο πανελλήνιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου, στην Παιανία, πήρε στο άλμα εις μήκος ο Μίλτος Τεντόγλου με 8,22μ.

Ο δύο φορές χρυσός Ολυμπιονίκης ήταν φυσικά το ακλόνητο φαβορί για τη νίκη και φρόντισε να την εξασφαλίσει από την πρώτη του προσπάθεια, καθώς προσγειώθηκε στα 8,22μ.

Αν και το ξεκίνημα ήταν καλό, η συνέχεια δεν ήταν, καθώς είτε έκανε άκυρα άλματα είτε δεν ολοκλήρωνε την προσπάθειά του. Όπως και να έχει, πάντως, το 8,22μ. ήταν αρκετό για να του δώσει τη νίκη, με την προετοιμασία για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα να συνεχίζεται.

Από εκεί και πέρα, τον αγώνα της ζωής του έκανε ο Νίκος Σταματονικολός (ΑΟ Μεγάρων) κάνοντας για πρώτη φορά σε κλειστό στίβο δύο άλματα πάνω από τα 7,90 και συγκεκριμένα 7,91 και 7,93. Ο Βασίλης Μαρτινάκης (ΓΣ Σέρρες 93) ήταν τρίτος με 7,67.