Επτά Ιρανοί στρατιωτικοί διοικητές σκοτώθηκαν σε επιθέσεις στη χώρα, μεταξύ των οποίων και ο επικεφαλής του γραφείου του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων, σύμφωνα με την ημιεπίσημη υπηρεσία ειδήσεων Tasnim.

Στον κατάλογο των ονομάτων που δημοσίευσε το Al Jazeera περιλαμβάνεται ο υποστράτηγος της Basij, Shahid Mohammad Shirazi, επικεφαλής του γραφείου του ανώτατου διοικητή των ενόπλων δυνάμεων.

Ο στρατηγός Shahid Saleh Asadi, αναπληρωτής για θέματα πληροφοριών του γενικού επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων, φέρεται επίσης να σκοτώθηκε στις αμερικανοϊσραηλινές επιδρομές.

Ο πρόεδρος Τραμπ σε δηλώσεις του την Κυριακή είχε αναφέρει ότι δεκάδες Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν σκοτωθεί κατά τη διάρκεια των επιθέσεων των τελευταίων δύο ημερών.