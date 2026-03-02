Στο 88ο λεπτό ρίχνει στο γήπεδο έναν αμυντικό για να παίξει στην κορυφή της επίθεσης — και παίρνει έναν χρυσό βαθμό. «Ζω για την τέταρτη θέση, θα κάνουμε ένα σπουδαίο φινάλε», δηλώνει.

Όταν, δύο λεπτά πριν από τη λήξη ενός αγώνα που χάνεις 3-2 και δεν επιτρέπεται να χάσεις, αποφασίζεις να περάσεις στο παιχνίδι έναν στόπερ, τότε σίγουρα ξέρεις τι κάνεις. Όπως ήξερε και μισή ώρα νωρίτερα, όταν με το σκορ στο 2-1 εις βάρος του απέσυρε τον σέντερ φορ Ντέιβιντ για να ρίξει στη μάχη τον εξτρέμ Μπογκά.

Ο Λουτσιάνο Σπαλέτι διάβασε το παιχνίδι με τόλμη και ένστικτο στο «Ολίμπικο», το γήπεδο της Ρόμα που κάποτε τον αποθέωσε και αργότερα τον αποδοκίμασε. Η πιο τολμηρή έμπνευσή του ήρθε στο 43ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου: αλλαγές προσώπων και ρόλων, με καθαρό στόχο την ανατροπή.

Ο Γκάτι στην κορυφή

Η κίνηση-κλειδί ήταν η είσοδος του Γκάτι. Τυπικά στόπερ, ουσιαστικά… σέντερ φορ. Ο Μπρέμερ αποχώρησε, ο Γκάτι πέρασε στο γήπεδο όχι για να κλείσει χώρους, αλλά για να βρεθεί μέσα στην αντίπαλη περιοχή.

Και το έκανε με απόλυτη αποτελεσματικότητα. Πέντε λεπτά μετά την είσοδό του, βρέθηκε στο σωστό σημείο, εκμεταλλεύτηκε την ασταθή απομάκρυνση του Ντίκα και με δυνατό δεξί σουτ από κοντά διαμόρφωσε το 3-3. Ένα γκολ που κράτησε τη Γιουβέντους «ζωντανή» στη μάχη της τετράδας.

«Δεν κατάλαβα καν πώς έγινε — είπε ο ίδιος. — Ήμουν στο όριο του οφσάιντ. Είναι ένα πολύ σημαντικό γκολ, μας κρατάει κοντά. Απομένουν έντεκα αγωνιστικές και είμαστε μέσα στον στόχο».

Οι στιγμές του… φορ

Δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Γκάτι σκόραρε σαν επιθετικός. Την περασμένη Τετάρτη είχε βρει δίχτυα απέναντι στη Γαλατά, οδηγώντας τη Γιουβέντους στην παράταση (όπου τελικά αποκλείστηκε). Και τότε είχε λειτουργήσει σαν κλασικός σέντερ φορ, με κοντινό τελείωμα σε απόκρουση του τερματοφύλακα.

Μετρά ήδη τέσσερα γκολ στη σεζόν. Το πιο εντυπωσιακό ήρθε στο Champions League, την 1η Οκτωβρίου απέναντι στη Βιγιαρεάλ, με ένα θεαματικό ψαλιδάκι που θύμισε Κριστιάνο Ρονάλντο. Το πιο βαρύ, όμως, ήταν το χθεσινό. Τόσο βαρύ ώστε του χάρισε το βραβείο του MVP της Serie A, παρότι αγωνίστηκε μόλις έξι λεπτά. Σαν τον Άντονι Χόπκινς, που κέρδισε Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου για το «The Silence of the Lambs» με μόλις 16 λεπτά παρουσίας στην οθόνη.

Ο Σπαλέτι για… Όσκαρ

Αν, πάντως, απονεμόταν βραβείο σκηνοθεσίας, θα κατέληγε στον Σπαλέτι. Στο 63’, με τη Ρόμα μπροστά 2-1, απέσυρε τον Νταβίντ —που μετρά μόλις πέντε γκολ φέτος— και πέρασε τον Μπογκά. Δεκαπέντε λεπτά αργότερα, ο εξτρέμ τον δικαίωσε με το γκολ του 2-3.

«Τον έβαλα γιατί έχει την έμπνευση και την ποιότητα να δημιουργεί φάσεις από το τίποτα», εξήγησε ο Ιταλός τεχνικός. «Όπως και ο Γιλντίζ, που έκανε σπουδαίο παιχνίδι».

Ο Σπαλέτι παραδέχθηκε ότι η ομάδα του υπήρξε αφελής στα γκολ που δέχθηκε, αλλά στάθηκε στην αντίδραση: «Ερχόμασταν από την απογοήτευση του Champions League και βρεθήκαμε δύο γκολ πίσω. Ήταν ένα βουνό για να ανέβει αυτή η ομάδα, που έχει παίξει με παίκτη λιγότερο σε τρεις από τις τελευταίες πέντε αγωνιστικές».

Η τέταρτη θέση απέχει τέσσερις βαθμούς. «Εγώ ζω για εκείνη την τέταρτη θέση», τονίζει. «Πέρα από τα αποτελέσματα, βλέπω πόσο έχουμε εξελιχθεί σε όλα τα επίπεδα. Θα κάνουμε ένα μεγάλο φινάλε».