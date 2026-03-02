Οι πυρηνικές εγκαταστάσεις στη Νατάνζ αποτέλεσαν στόχο των επιθέσεων που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ κατά του Ιράν, δήλωσε σήμερα ο πρέσβης του Ιράν στον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ).

«Και πάλι επιτέθηκαν χθες στις ειρηνικές, προστατευμένες πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν», δήλωσε ο Ρεζά Νατζαφί σε δημοσιογράφους σε συνεδρίαση του ΔΣ της ΙΑΕΑ. Ερωτηθείς από το Reuters ποιες είναι οι εγκαταστάσεις που επλήγησαν, ο Νατζαφί απάντησε: «της Νατάνζ».

Ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) των Ηνωμένων Εθνών, ο Ραφαέλ Γκρόσι, χαρακτήρισε νωρίτερα την κατάσταση στη Μέση Ανατολή «πολύ ανησυχητική» και ζήτησε «απόλυτη αυτοσυγκράτηση» μετά τα ισραηλοαμερικανικά πλήγματα εναντίον του Ιράν και τα αντίποινα με πυραυλικές επιθέσεις της Τεχεράνης.

«Επαναλαμβάνω την έκκλησή μου προς όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να επιδείξουν μέγιστη αυτοσυγκράτηση για να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση», δήλωσε ο Γκρόσι κατά την έναρξη έκτακτης συνεδρίασης για το Ιράν στη Βιέννη.

«Οι προσπάθειες επικοινωνίας με τις ιρανικές ρυθμιστικές αρχές για τα πυρηνικά συνεχίζονται, χωρίς απάντηση σε αυτό το στάδιο», πρόσθεσε, διευκρινίζοντας ότι δεν έχει «καμία ένδειξη» ότι έχουν πληγεί ή έχουν υποστεί ζημιές ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Ο οργανισμός πραγματοποιεί έκτακτη συνεδρίαση στην έδρα του στη Βιέννη με πρωτοβουλία της Ρωσίας, συμμάχου της Τεχεράνης, η οποία ζήτησε τη συνεδρίαση το Σάββατο, έπειτα από σχετικό αίτημα του Ιράν. Αυτή η έκτακτη συνεδρίαση προηγείται της τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΙΑΕΑ, το οποίο εκπροσωπεί 35 χώρες.

Ο Γκρόσι τόνισε ότι «το Ιράν και πολλές άλλες χώρες στην περιοχή που αποτελούν στόχο στρατιωτικών επιθέσεων διαθέτουν λειτουργικούς πυρηνικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής και πυρηνικούς ερευνητικούς αντιδραστήρες, καθώς και συναφείς χώρους αποθήκευσης καυσίμων, γεγονός που αυξάνει την απειλή για την πυρηνική ασφάλεια».

Ο αξιωματούχος τόνισε ότι «η τρέχουσα κατάσταση είναι πολύ ανησυχητική».