Τις χρόνιες παθογένειες που αφορούν την απονομή της Δικαιοσύνης στη χώρα μας αναδεικνύει η υπόθεση του γνωστού καναλάρχη Φίλιππου Βρυώνη, ο οποίος αντιμετωπίζει μαζί με συνεργάτες του κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα, χωρίς ωστόσο η ποινική διαδικασία να έχει ολοκληρωθεί ούτε καν σε πρώτο βαθμό, παρά το γεγονός ότι απασχολεί τα δικαστήρια από το 2019. Η εκδίκαση ενώπιον του Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Αθηνών, αφορά μεταξύ άλλων, πράξεις που σχετίζονται με απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα και αδικήματα που συνδέονται με τη λειτουργία της κεφαλαιαγοράς. Αρκεί να αναλογιστεί κανείς ότι οι μηνύσεις έχουν κατατεθεί από το… 2010, αλλά μέχρι σήμερα δίνονται αλλεπάλληλες αναβολές και τίθενται διαδικαστικά εμπόδια επιμηκύνοντας οικτρά τον χρόνο απονομής της κρίσης του δικαστηρίου.

Όπως αναφέρει η κυριακάτικη εφημερίδα «Μπαμ» σε πρωτοσέλιδο κείμενό της υπό τον τίτλο: «Δικαστικό σκάνδαλο με εμπλεκόμενο τον καναλάρχη Βρυώνη – Στοιχειώνει και εκθέτει τη Δικαιοσύνη για 16 χρόνια», αν και ο εν λόγω επιχειρηματίας έχει καταδικαστεί στο παρελθόν «αμετάκλητα από τον Άρειο Πάγο για την καταβολή αποζημίωσης ύψους 832.000 ευρώ, μέχρι και σήμερα δεν έχει καταβάλει ούτε ευρώ. Σε σημείο που εύλογα αναρωτιέται κανείς ποιοι είναι αυτοί που καλύπτουν τον Βρυώνη».

Ας τα πάρουμε όμως με τη σειρά: Στον πυρήνα της υπόθεσης βρίσκεται μια συμφωνία που συνήφθη το 2007 μεταξύ της εισηγμένης τότε στο Χρηματιστήριο Αθηνών διαφημιστικής εταιρείας ΑΛΜΑ ΑΤΕΡΜΩΝ Α.Ε., συμφερόντων της οικογένειας Βρυώνη, και της ελβετικής διαφημιστικής εταιρείας AFFICHAGE που εδρεύει στη Ζυρίχη. Η ελληνική εταιρεία είχε παρουσία στον χώρο της υπαίθριας διαφήμισης και, σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία της περιόδου, εμφάνιζε σημαντικό κύκλο εργασιών. Από το 1999 είχε εισαχθεί στο Χρηματιστήριο Αθηνών και το 2005 ο τζίρος της άγγιζε τα 52 εκατ. ευρώ.

Η συμφωνία λοιπόν προέβλεπε την απόκτηση από την ελβετική πλευρά του συνόλου της δραστηριότητας της ΑΛΜΑ ΑΤΕΡΜΩΝ στον τομέα της υπαίθριας διαφήμισης στην Ελλάδα, με το συνολικό τίμημα να διαμορφώνεται στα 64,75 εκατ. ευρώ. Η μεταβίβαση θα πραγματοποιούνταν σταδιακά και περιλάμβανε, σύμφωνα με τα συμφωνηθέντα, χιλιάδες διαφημιστικές θέσεις σε όλη τη χώρα.

Ωστόσο, κατά το κατηγορητήριο, τα δεδομένα που παρουσιάστηκαν στην ελβετική εταιρεία δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματική εικόνα. Ενώ εμφανιζόταν ότι η ελληνική εταιρεία διέθετε περίπου 10.000 διαφημιστικές θέσεις, εκ των οποίων 3.000 με τις απαιτούμενες άδειες, η έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο αριθμός των νομίμως αδειοδοτημένων σημείων ήταν δραστικά μικρότερος. Συγκεκριμένα, την περίοδο υπογραφής της συμφωνίας οι νόμιμες θέσεις φέρεται να ήταν μόλις… 227, εκ των οποίων 122 χαρακτηρίζονταν ως «κύριες». Μέχρι τα μέσα του 2009 ο αριθμός αυξήθηκε προσθέτοντας άλλες 219 (εκ των οποίων 91 κύριες), αλλά και πάλι, παρέμεινε σε επίπεδα πολύ χαμηλότερα από όσα είχαν παρουσιαστεί.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η απόκλιση αυτή είχε ως αποτέλεσμα να μην παραδοθούν στην ελβετική εταιρεία χιλιάδες διαφημιστικές θέσεις, τόσο κύριες όσο και δευτερεύουσες. Συνολικά η πλευρά Βρυώνη δεν παρέδωσε στους Ελβετούς 2.787 κύριες διαφημιστικές θέσεις και 6.697 αποκαλούμενες «δευτερεύουσες».

Οι εισαγγελικές αρχές εκτιμούν ότι από την επίμαχη συναλλαγή προέκυψε παράνομο οικονομικό όφελος άνω των 56 εκατ. ευρώ για την ελληνική πλευρά, εκ των οποίων περίπου 34 εκατ. ευρώ αποδίδονται προσωπικά στον Φίλιππο Βρυώνη. Παράλληλα, η AFFICHAGE φέρεται να επιβαρύνθηκε με πρόστιμα ύψους 3,5 εκατ. ευρώ από τις ελληνικές αρχές, καθώς μέρος των διαφημιστικών εγκαταστάσεων κρίθηκε παράνομο.

Πέραν της ελβετικής εταιρείας, στη Δικαιοσύνη προσέφυγε και Έλληνας επενδυτής, ο οποίος υποστηρίζει ότι εξαπατήθηκε αγοράζοντας μετοχές της ΑΛΜΑ ΑΤΕΡΜΩΝ Α.Ε. συνολικής αξίας 732.800 ευρώ την περίοδο 2007-2009. Όπως υποστηρίζει, βασίστηκε σε εταιρικές ανακοινώσεις που παρουσίαζαν διαφορετική εικόνα για τη συμφωνία με την ελβετική εταιρεία, ενώ κατά τους ισχυρισμούς του, δεν αποκαλύφθηκε ότι η βασική δραστηριότητα της εταιρείας είχε ουσιαστικά εκχωρηθεί.

Για τις συγκεκριμένες ανακοινώσεις επιβλήθηκαν διοικητικές κυρώσεις από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σε βάρος του επιχειρηματία και συνεργατών του. Την ίδια περίοδο, η χρηματιστηριακή αξία της μετοχής κατέγραψε δραματική πτώση, υποχωρώντας κάτω από τα 0,20 ευρώ στα τέλη του 2009, ενώ από το 2011 η διαπραγμάτευσή της ανεστάλη, με την τιμή να έχει καθηλωθεί στα 0,12 ευρώ.

Ο επενδυτής δικαιώθηκε από το Εφετείο το 2018, το οποίο επιδίκασε αποζημίωση 853.568 ευρώ. Η υπόθεση έφτασε μέχρι τον Άρειο Πάγο, ο οποίος με την υπ’ αριθμ. 147/2025 απόφασή του απέρριψε την αίτηση αναίρεσης της άλλης πλευράς, καθιστώντας την απόφαση οριστική και αμετάκλητη. Παρά ταύτα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, το ποσό δεν έχει μέχρι σήμερα καταβληθεί.

Στο ποινικό σκέλος, οι διώξεις ασκήθηκαν το 2018, όμως η ακροαματική διαδικασία χαρακτηρίστηκε από συνεχείς αναβολές. Το 2025 η δίκη ξεκίνησε εκ νέου, αλλά η παραίτηση μέλους της έδρας για λόγους υγείας οδήγησε σε επανεκκίνηση της διαδικασίας από μηδενική βάση. Η συνέχιση της εκδίκασης έχει προσδιοριστεί τώρα για τις 24 Μαρτίου 2026. Την ίδια στιγμή, ο Φίλιππος Βρυώνης παραμένει ενεργός στον χώρο των μέσων ενημέρωσης και εμπλέκεται σε αγοραπωλησίες τηλεοπτικών σταθμών, όπως π.χ. η μεταβίβαση της συχνότητας του Epsilon, που σήμερα εκπέμπει ως Ναυτεμπορική TV, στον επιχειρηματία Δημήτρη Μελισσανίδη, με το τίμημα να φέρεται ότι υπερέβη τα 3 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με το δημοσίευμα της εφημερίδας «Μπαμ».