Καταγγελία στο Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο (ΕΣΡ) κατέθεσε το DNM Group κατά εταιρειών που συνδέονται με τον Φίλιππο Βρυώνη και σχετίζονται με τη λειτουργία του τηλεοπτικού σταθμού EXTRA 3, μετά από έρευνα που διεξήχθη στην Ελλάδα, την Κύπρο και τη Ρουμανία, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του pronews.

Σύμφωνα με την καταγγελία, η ανώνυμη εταιρεία EXCOM ΚΟΜΜΙΟΥΝΙΚΑΙΪΣΙΟΝ ΤΕΚΝΟΛΟΤΖΙ Α.Ε., ιδιοκτησιακός φορέας του περιφερειακού τηλεοπτικού σταθμού Νομού Αττικής «EXTRA 3», καθώς και η κυπριακή εταιρεία ACERA PUBLISHING LIMITED, η οποία δηλώνεται ως κάτοχος των μετοχών της πρώτης, φέρονται να έχουν παραβιάσει κατά δήλωση του καταγγέλλοντος σχεδόν το σύνολο των όρων λειτουργίας που προβλέπει η τηλεοπτική νομοθεσία.

Έρχονται και άλλες καταγγελίες κατά του Βρυώνη

Το DNM Group ανακοίνωσε ότι θα ακολουθήσουν πρόσθετες καταγγελίες στις φορολογικές αρχές Ελλάδας και Κύπρου, στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, καθώς και αστικές αγωγές. Στόχος, σύμφωνα με τους καταγγέλλοντες, είναι η αποκάλυψη των πραγματικών μετόχων των εμπλεκόμενων εταιρειών και η αφαίρεση της άδειας εκπομπής του EXTRA 3.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, από την έρευνα προέκυψε ότι σε βάρος του Φ. Βρυώνη εκκρεμούν ή έχουν εκδοθεί ποινικές αποφάσεις που αφορούν υποθέσεις απάτης, μεταξύ των οποίων αναφέρεται η υπόθεση της εταιρείας ALMA ATERMON, καθώς και υποθέσεις ναυτιλιακής φύσης.

Νομικά γραφεία στην Ελλάδα, την Κύπρο και τη Ρουμανία έχουν ήδη αναλάβει εντολές για τον έλεγχο του δικτύου εταιρειών που, κατά τους καταγγέλλοντες, σχετίζονται με τις δραστηριότητες υπό διερεύνηση.