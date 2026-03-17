Στις 18 Μαρτίου 1936, ο Ελευθέριος Βενιζέλος, ηγετική μορφή της σύγχρονης ελληνικής πολιτικής, αφήνει την τελευταία του πνοή στο Παρίσι, βυθίζοντας την Ελλάδα σε πένθος και σηματοδοτώντας το τέλος μιας εποχής. Η επιρροή του υπήρξε καθοριστική για τη διαμόρφωση της Ελλάδας του 20ού αιώνα, αλλά και για τη διεθνή εικόνα της χώρας.

Ο Ελευθέριος Βενιζέλος υπήρξε ο κύριος αρχιτέκτονας της Μεγάλης Ιδέας και της ενσωμάτωσης της Κρήτης στην Ελλάδα. Μέσα από την «Επανάσταση της Θερίσου» και τη διακυβέρνηση της Κρητικής Πολιτείας, καθόρισε την πορεία του νησιού προς την Ένωση με την Ελλάδα. Στη συνέχεια, ως πρωθυπουργός της Ελλάδας, υπήρξε ηγετική φιγούρα στους Βαλκανικούς Πολέμους, επεκτείνοντας τα εδάφη της χώρας και ενισχύοντας τη θέση της στην περιοχή.

Αλλά και στις πιο δύσκολες στιγμές, όπως οι μεγάλες αντιφάσεις του Εθνικού Διχασμού και η Μικρασιατική Καταστροφή, ο Βενιζέλος έπαιξε κρίσιμο ρόλο, ακόμη και αν οι αποτυχίες του, κυρίως στην Ανατολή, τον καταδίωξαν και οδήγησαν σε πολιτικές κρίσεις. Παρά τις συγκρούσεις, κατάφερε να επαναφέρει την Ελλάδα στο διεθνή χάρτη, υπογράφοντας τη Συνθήκη της Λωζάνης το 1923, που όρισε τα σύνορα με την Τουρκία.

Ο θάνατός του, ωστόσο, προήλθε από έναν απλό ιό, ο οποίος εξελίχθηκε σε εγκεφαλική συμφόρηση. Παρά τις πολυάριθμες δολοφονικές απόπειρες που είχε δεχθεί, δεν ήταν ο πόλεμος ούτε οι πολιτικοί του αντίπαλοι που τον κατέβαλαν, αλλά η ίδια η φύση.

Την ημέρα του θανάτου του, το Παρίσι απέδωσε τιμές στον μεγάλο πολιτικό, και η σορός του μεταφέρθηκε στην Ελλάδα, όπου η πολιτική αντιπαράθεση για το πού θα γίνει το λαϊκό προσκύνημα έφερε εντάσεις, με τους υποστηρικτές του να διαμαρτύρονται. Η σορός του κατέληξε τελικά στα Χανιά, τον τόπο καταγωγής του, όπου ενταφιάστηκε στο Ακρωτήρι, εκπληρώνοντας την τελευταία του επιθυμία.

Περίπου έναν μήνα πριν από τον θάνατό του, ο Ελευθέριος Βενιζέλος είχε εκφωνήσει τον επικήδειό του από το βήμα της Βουλής, προφητεύοντας τα λόγια που θα του απέδιδαν οι αντίπαλοί του μετά το θάνατό του. Η πολιτική του κληρονομιά παραμένει άσβεστη, και η θέση του ως μια από τις μεγαλύτερες πολιτικές προσωπικότητες της Ελλάδας είναι αναμφισβήτητη.

Η κηδεία του Ελευθέριου Βενιζέλου:

Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στην Ελλάδα και τον κόσμο

1662: Κυκλοφορούν στο Παρίσι οι πρώτες άμαξες – λεωφορεία: Για πρώτη φορά στο Παρίσι κυκλοφορούν οι πρώτες δημόσιες άμαξες, γνωστές και ως λεωφορεία, με θέσεις για οκτώ καθιστούς επιβάτες. Αυτή η καινοτομία αποτέλεσε τον πρόδρομο του σύγχρονου δημόσιου συγκοινωνιακού συστήματος και έκανε τη μετακίνηση στην πόλη πιο προσιτή για το κοινό.

1821: Οι Πετμεζαίοι επιτίθενται κατά των ανδρών του Τούρκου Διοικητή των Καλαβρύτων Αρναούτογλου: Οι Πετμεζαίοι, μια ομάδα Ελλήνων επαναστατών, επιτέθηκαν κατά των ανδρών του Τούρκου Διοικητή των Καλαβρύτων, Αρναούτογλου, στην περιοχή Παλαιοπύργου. Η επίθεση οδήγησε στην πολιορκία των Τούρκων σε τρεις οχυρούς πύργους της πόλης και αποτέλεσε σημαντικό επεισόδιο στην αρχή της Επανάστασης του 1821.

1844: Ο Όθων κυρώνει το Σύνταγμα: Ο βασιλιάς Όθωνας, ο πρώτος βασιλιάς της σύγχρονης Ελλάδας, προχώρησε στην κυρώση του πρώτου Ελληνικού Συντάγματος. Το Σύνταγμα αυτό, που υιοθετήθηκε ύστερα από επανειλημμένες πιέσεις από τις δυτικές δυνάμεις και το λαό, έθεσε τις βάσεις για την οργάνωση της Ελληνικής Πολιτείας και την ενίσχυση των δικαιωμάτων των πολιτών.

1913: Ο βασιλιάς Γεώργιος Α΄ της Ελλάδας δολοφονείται στη Θεσσαλονίκη από τον Αλέξανδρο Σούτσο, έναν Έλληνα εξόριστο. Η δολοφονία του Γεωργίου Α΄ έθεσε το βασιλικό ζήτημα στην Ελλάδα σε κρίση και αποτέλεσε το έναυσμα για σημαντικές πολιτικές αλλαγές στη χώρα.

1926: Ιδρύεται η Ακαδημία Αθηνών, χάρη στην πρωτοβουλία του καθηγητή αστρονομίας Δημήτριου Αιγινήτη. Η ίδρυση της Ακαδημίας αποτέλεσε ένα σημαντικό βήμα για την ανάπτυξη της επιστήμης και του πολιτισμού στην Ελλάδα, προωθώντας τη σύγχρονη εκπαίδευση και έρευνα.

1938: Ένα πλοίο από τη Μασσαλία φτάνει στον Πειραιά μεταφέροντας την καρδιά του βαρόνου Πιερ ντε Κουμπερτέν, του θεμελιωτή των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων. Η καρδιά του, που αποτέλεσε συμβολικό δώρο της Γαλλίας στην Ελλάδα για την αποδοχή και διάδοση των Ολυμπιακών Ιδεωδών, ενταφιάζεται στην Ολυμπία, τον τόπο της αρχαίας Ολυμπιακής Ιδέας, ως ένδειξη της σχέσης του με την Ελλάδα και της σημαντικής του προσφοράς στον παγκόσμιο αθλητισμό. Το γεγονός σηματοδοτεί την αναγνώριση της σημασίας της Ελλάδας ως γενέτειρας των Ολυμπιακών Αγώνων.

1962: Λήξη του Αλγερινού Πολέμου Ανεξαρτησίας: Η Γαλλία και η Αλγερία υπέγραψαν τη Συνθήκη του Εβιάν, τερματίζοντας τον αιματηρό πόλεμο που κράτησε επτά χρόνια. Η συμφωνία οδήγησε στην ανεξαρτησία της Αλγερίας από τη Γαλλία, αν και η διαδικασία αυτή είχε σοβαρές κοινωνικές και πολιτικές συνέπειες για τις δύο χώρες, με πάνω από 350.000 θύματα.

1967: Το δεξαμενόπλοιο «Τόρεϊ Κάνιον» προσάραξε σε ύφαλο: Το δεξαμενόπλοιο «Τόρεϊ Κάνιον», το οποίο μετέφερε 120.000 τόνους αργού πετρελαίου, προσάραξε σε ύφαλο ανοιχτά της Κορνουάλης. Η διαρροή του πετρελαίου δημιούργησε τη μεγαλύτερη περιβαλλοντική καταστροφή στην ιστορία της Αγγλίας μέχρι εκείνη τη στιγμή, πλήττοντας εκτεταμένα τις ακτές της.

1990: Δύο ληστές εισβάλλουν στο μουσείο Ισαβέλλα Στιούαρτ Γκάρντνερ στη Βοστώνη: Δύο ληστές προσποιούμενοι τους αστυνομικούς, εισέβαλαν στο Μουσείο Ισαβέλλα Στιούαρτ Γκάρντνερ στη Βοστώνη και έκλεψαν δώδεκα ανεκτίμητους πίνακες αξίας 100 εκατομμυρίων δολαρίων. Η ληστεία αυτή παραμένει μία από τις μεγαλύτερες ανεξιχνίαστες κλοπές έργων τέχνης στην ιστορία.

Γεννήσεις

1939 – Γιάννης Μαρκόπουλος, Έλληνας, συνθέτης, από τις πιο σημαντικές μορφές της σύγχρονης ελληνικής μουσικής. Με έργα που ενσωματώνουν παραδοσιακές μελωδίες, κλασική και λαϊκή μουσική, είναι γνωστός για τις συνθέσεις του σε έργα θεάτρου και κινηματογράφου, καθώς και για τη συνεργασία του με σημαντικούς Έλληνες στιχουργούς. Τα τραγούδια του διατηρούν την ιστορική και ποιοτική τους αξία και είναι σήμα κατατεθέν του ελληνικού πολιτισμού.

1998 – Μιλτιάδης Τεντόγλου, Έλληνας, αθλητής του στίβου, χρυσός Ολυμπιονίκης στο άλμα σε μήκος στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο το 2020. Έχει κερδίσει πολλές διεθνείς διακρίσεις και διαρκή παρουσία στις πρώτες θέσεις των παγκόσμιων διοργανώσεων. Η σωματική του δύναμη και η τεχνική του εξαιρετική, τον έχουν καθιερώσει ως τον κορυφαίο αθλητή στο άλμα σε μήκος της γενιάς του.

Θάνατοι

1913 – Γεώργιος Α’ (24 Δεκεμβρίου 1845 – 18 Μαρτίου 1913), Έλληνας, βασιλιάς της Ελλάδας από το 1863 έως τη δολοφονία του το 1913. Η βασιλεία του συνέπεσε με την εκρηκτική ανάπτυξη της νεότερης Ελλάδας, καθώς κατόρθωσε να εδραιώσει την ελληνική δυναστεία και να οδηγήσει τη χώρα σε σημαντικές εξωτερικές και εσωτερικές αλλαγές. Η περίοδος του χαρακτηρίζεται από την προσάρτηση της Κρήτης στην Ελλάδα και τη συμμετοχή της χώρας στους Βαλκανικούς Πολέμους, όμως η δολοφονία του κατά την επίσκεψή του στη Θεσσαλονίκη, λίγο πριν το τέλος του Β’ Βαλκανικού Πολέμου, σηματοδότησε μια κρίσιμη πολιτική καμπή για την Ελλάδα.

1936 – Ελευθέριος Βενιζέλος (23 Νοεμβρίου 1864 – 18 Μαρτίου 1936), Έλληνας, πολιτικός, ένας από τους πιο σημαντικούς ηγέτες της νεότερης Ελλάδας. Πρωθυπουργός σε κρίσιμες περιόδους, με καθοριστικό ρόλο στην πολιτική διαμόρφωση του ελληνικού κράτους, την Μεγάλη Ιδέα και τη Μικρασιατική Εκστρατεία. Ηγετική φυσιογνωμία της διεθνούς πολιτικής σκηνής, ανέπτυξε σπουδαία διπλωματική πολιτική για τη χώρα.

1996 – Οδυσσέας Ελύτης (2 Νοεμβρίου 1911 – 18 Μαρτίου 1996), Έλληνας, ποιητής, βραβευμένος με Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1979. Από τους κορυφαίους εκπροσώπους του ελληνικού μοντερνισμού, ο Ελύτης ύμνησε το ελληνικό φως, τη θάλασσα και την ελληνική παράδοση, με το εμβληματικό έργο «Αξιον Εστί». Η γραφή του συνδυάζει την ποίηση της φύσης με την κοινωνική και πολιτική συνείδηση.

2017 – Τσακ Μπέρι (18 Οκτωβρίου 1926 – 18 Μαρτίου 2017), Αμερικανός, τραγουδοποιός και κιθαρίστας, από τους πρωτοπόρους του rock ‘n’ roll. Με εμβληματικές επιτυχίες όπως «Johnny B. Goode», «Roll Over Beethoven» και «You Never Can Tell», επηρέασε τις επόμενες γενιές μουσικών και θεωρείται ένας από τους πιο καθοριστικούς καλλιτέχνες στην εξέλιξη της σύγχρονης μουσικής.

Εθνικές Γιορτές – Επέτειοι

Ημέρα του Φροντιστή

Παγκόσμια Ημέρα Ανακύκλωσης