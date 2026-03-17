Ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε μια αυστηρή προειδοποίηση απόψε, ξεκαθαρίζοντας την πρόθεσή του να εντοπίσει και να εξουδετερώσει τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ. Ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο οποίος ανέλαβε τα καθήκοντά του μόλις την περασμένη εβδομάδα, παραμένει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, γεγονός που εντείνει το κλίμα αβεβαιότητας και την αποφασιστικότητα των ισραηλινών δυνάμεων να τον θέσουν υπό στενή παρακολούθηση.



«Τον Μοτζάμπα Χαμενεΐ (…) δεν τον ακούμε, δεν τον βλέπουμε, αλλά μπορώ να σας πω ένα πράγμα: θα συνεχίσουμε να καταδιώκουμε κάθε πρόσωπο που συνιστά απειλή για το Ισραήλ. Δεν υπάρχει ατιμωρησία για αυτόν, θα τον κυνηγήσουμε, θα τον βρούμε και θα τον εξουδετερώσουμε» είπε ο ταξίαρχος Έφι Ντέφριν, ο εκπρόσωπος του στρατού, μιλώντας στην τηλεόραση, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.



«Τις τελευταίες 24 ώρες, συνεχίσαμε τις επιθέσεις σε στόχους της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ σε όλο τον Λίβανο, συμπεριλαμβανομένων αποθηκών όπλων, εκτοξευτών και δομών που χρησιμοποιούνται από την οργάνωση» τόνισε μεταξύ άλλων ο ισραηλινός στρατός σε ανάρτηση.