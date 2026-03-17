Ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, απέρριψε προτάσεις για αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή ή κατάπαυση του πυρός με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με ανώτερο Ιρανό αξιωματούχο.

Ο ίδιος τόνισε ότι η στάση του Χαμενεΐ για εκδίκηση κατά των ΗΠΑ και του Ισραήλ ήταν «πολύ σκληρή και σοβαρή» στην πρώτη συνεδρία του για εξωτερική πολιτική, χωρίς να διευκρινίζεται αν ο ηγέτης παρέστη προσωπικά, σύμφωνα με το Reuters.

Το κλίμα έντασης επιτείνεται καθώς ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν εισέρχεται στην τρίτη εβδομάδα, με τουλάχιστον 2.000 νεκρούς και χωρίς προοπτική άμεσης λήξης.

Τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν σε μεγάλο βαθμό κλειστά, ενώ οι σύμμαχοι των ΗΠΑ απέρριψαν το αίτημα του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για βοήθεια στην επαναλειτουργία του κρίσιμου υδάτινου διαδρόμου, γεγονός που οδηγεί σε αύξηση των τιμών ενέργειας και ενισχύει τους φόβους για πληθωρισμό.