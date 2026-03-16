Ο νέος ηγέτης του Ιράν Μοτζτάμπα Χαμενεΐ επιβίωσε από την επίθεση που σκότωσε τον πατέρα του, επειδή βγήκε λίγα δευτερόλεπτα νωρίτερα για να πάει στην αυλή.

Σε ηχητικό που δημοσίευσε η Telegraph ακούγεται η περιγραφή του Μαζαχέρ Χοσεϊνί, επικεφαλής πρωτοκόλλου για το γραφείο του Αλί Χαμενεΐ, που μιλάει σε ανώτερους κληρικούς και διοικητές του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), στις 12 Μαρτίου.

«Το θέλημα του Θεού ήταν ότι ο Μοτζτάμπα έπρεπε να βγει στην αυλή για να κάνει κάτι και μετά να επιστρέψει. Ήταν έξω και κατευθυνόταν προς τα πάνω όταν χτύπησαν το κτήριο με πύραυλο. Η σύζυγός του, Χαντάντ, μαρτύρησε ακαριαία», ακούγεται να λέει.

JUST IN – Iran’s new supreme leader Mojtaba Khamenei survived strikes that killed his father, because he had gone outside "to do something" moments before missiles struck his residence, newly disclosed audio reveals — Telegraph pic.twitter.com/KK2xElphuc — Disclose.tv (@disclosetv) March 16, 2026

Σύμφωνα με τον Χοσεϊνί, τα χτυπήματα στόχευαν πολλές τοποθεσίες εντός του συγκροτήματος γραφείων ταυτόχρονα και φαινόταν να στοχεύουν στην εξάλειψη ολόκληρης της οικογένειας Χαμενεΐ.

«Αυτοί οι διάβολοι είχαν σκεφτεί πολλές τοποθεσίες μέσα στο συγκρότημα γραφείων για να χτυπήσουν – μία από αυτές ήταν η θέση του ανώτατου ηγέτη», είπε. «Χτύπησαν αυτή την τοποθεσία με τρεις πυραύλους», είπε χαρακτηριστικά.

«Ο πύραυλος ήταν τόσο ισχυρός που κατέβηκε κάτω από το σημείο που ήταν ο Μισμπάχ, πήγε στο δωμάτιό του. Οι πύραυλοι χτύπησαν με τρόπο που έκοψε το κεφάλι του στη μέση», πρόσθεσε στη συνέχεια.