Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε σήμερα ότι δεν υπάρχει «κανένα πρόβλημα» με τον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν Μοτζταμπά Χαμενεΐ, ο οποίος δεν έχει ακόμη κάνει δημόσια εμφάνιση μέρες μετά τον διορισμό του.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε χθες Παρασκευή ότι ο Ιρανός νέος ανώτατος ηγέτης είναι «τραυματισμένος» και πιθανόν «παραμορφωμένος».

«Υπάρχουν πολλές κατηγορίες αυτού του είδους. Θα το δουν, φαντάζομαι, ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με τον νέο ανώτατο ηγέτη», δήλωσε ο Ιρανός ΥΠΕΞ στο τηλεοπτικό δίκτυο MSNow απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την υγεία του μετά τον τραυματισμό του Μοτζταμπά Χαμενεΐ σε βομβιστική επίθεση. «Εκτελεί τα καθήκοντά του σύμφωνα με το Σύνταγμα και θα συνεχίσει να το κάνει», πρόσθεσε ο Αραγτσί.