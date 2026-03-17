Ανησυχία προκαλεί στη Βρετανία η ταχεία εξάπλωση κρουσμάτων μηνιγγίτιδας στο Κεντ, με τις αρχές να κάνουν λόγο για μια «άνευ προηγουμένου» και «ραγδαία εξελισσόμενη» κατάσταση, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της Daily Mail.

Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 15 περιστατικά, όλα με νοσηλεία, ενώ δύο νέοι άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Τουλάχιστον τέσσερα από τα κρούσματα έχουν επιβεβαιωθεί ως μηνιγγίτιδα τύπου Β (MenB), η οποία αποτελεί και τη συχνότερη μορφή της νόσου στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η έξαρση φαίνεται να συνδέεται με το Πανεπιστήμιο του Κεντ στο Καντέρμπερι, ενώ έχει ήδη εντοπιστεί και κρούσμα στη Γαλλία σε φοιτητή που είχε σχέση με το ίδρυμα. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η μετάδοση γίνεται μέσω στενής επαφής, όπως φιλί, κοινή χρήση ποτών ή και ανταλλαγή ηλεκτρονικών τσιγάρων, μια συνήθεια που θεωρείται ότι συνέβαλε στη διασπορά, ιδιαίτερα σε χώρους διασκέδασης.

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται νυχτερινό κέντρο στο Καντέρμπερι, από το οποίο εκτιμάται ότι πέρασαν πάνω από 2.000 άτομα μέσα σε λίγες ημέρες. Οι αρχές καλούν όσους βρέθηκαν εκεί να λάβουν προληπτικά αντιβιοτικά, καθώς είναι πιθανό να έχουν εκτεθεί στο βακτήριο χωρίς να εμφανίζουν ακόμη συμπτώματα.

Three schools and university in Kent confirm meningitis cases as deadly outbreak 'linked to nightclub, parties and sharing vapes' continues to spread https://t.co/6wE7h1DtHC — Daily Mail (@DailyMail) March 16, 2026

Ήδη έχουν χορηγηθεί περισσότερες από 700 δόσεις αντιβιοτικών, ενώ περίπου 2.000 άτομα έχουν λάβει προληπτική αγωγή. Σε εικόνες που θυμίζουν περίοδο πανδημίας, εκατοντάδες φοιτητές σχημάτισαν μεγάλες ουρές για να λάβουν θεραπεία, ενώ η ιχνηλάτηση επαφών επεκτείνεται σε πανεπιστήμια, σχολεία και κοινωνικές εκδηλώσεις.

Παράλληλα, ξεκινά εμβολιαστικό πρόγραμμα για φοιτητές που διαμένουν σε εστίες, καθώς πολλοί δεν είναι εμβολιασμένοι έναντι της μηνιγγίτιδας Β. Το εμβόλιο εντάχθηκε στο εθνικό πρόγραμμα μόλις το 2015, με αποτέλεσμα οι περισσότεροι σημερινοί έφηβοι και νεαροί ενήλικες να παραμένουν ακάλυπτοι.

Η ανησυχία έχει οδηγήσει σε κατακόρυφη αύξηση της ζήτησης για εμβόλια, με φαρμακεία να αναφέρουν σοβαρές ελλείψεις. Σε πολλές περιπτώσεις, καταγράφονται δεκάδες αιτήματα μέσα σε λίγες ώρες, κυρίως από γονείς που φοβούνται για τα παιδιά τους. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η νόσος μπορεί να εξελιχθεί πολύ γρήγορα και να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές, όπως σηψαιμία και φλεγμονή του εγκεφάλου. Ωστόσο, υπογραμμίζουν ότι τα αντιβιοτικά είναι αποτελεσματικά στο 90% των περιπτώσεων, εφόσον χορηγηθούν έγκαιρα.

Ιδιαίτερη προσοχή συστήνεται σε ομάδες υψηλού κινδύνου, όπως νέοι σε χώρους συγχρωτισμού, καπνιστές, άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό, αλλά και όσοι έχουν περάσει πρόσφατα ιώσεις όπως η γρίπη, καθώς είναι πιο ευάλωτοι σε βακτηριακές λοιμώξεις.

Παρά τη σοβαρότητα της κατάστασης, οι αρχές εκφράζουν συγκρατημένη αισιοδοξία ότι η έξαρση μπορεί να περιοριστεί μέσω των μέτρων που έχουν ήδη ληφθεί, όπως η μαζική χορήγηση αντιβιοτικών, η εντατική ιχνηλάτηση και η ενίσχυση των εμβολιασμών. Ταυτόχρονα, εξετάζεται το ενδεχόμενο επέκτασης του εμβολιασμού και σε μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες, ώστε να καλυφθεί το κενό προστασίας που υπάρχει.