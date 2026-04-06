Οι σπουδές Νομικής μπορούν να ουσιαστικό μοχλό επαγγελματικής εξέλιξης και ενεργού συμμετοχής στους θεσμούς, όταν συνδυάζουν υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, πρακτική εμπειρία και ισχυρή διασύνδεση με την αγορά εργασίας.

Σε μια εποχή όπου η επιλογή σπουδών καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την επαγγελματική πορεία των νέων, η Νομική εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα πιο απαιτητικά αλλά και πιο δυναμικά επιστημονικά πεδία. Για όσους και όσες οραματίζονται καριέρα στη δικηγορία ή σε θεσμικούς ρόλους, η ποιότητα των σπουδών και πραγματικές επαγγελματικές προοπτικές αποτελούν καθοριστικά κριτήρια επιλογής πανεπιστημίου.

Η ισχυρή παρουσία αποφοίτων της Νομικής Σχολής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου στην ελληνική νομική πραγματικότητα επιβεβαιώνει ότι οι σπουδές μπορούν να λειτουργήσουν ως σταθερό εφαλτήριο επιτυχίας. Απόφοιτοι της Νομικής Σχολής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου εργάζονται ήδη σε μεγάλες δικηγορικές εταιρείες, στελεχώνουν το δικαστικό σώμα, διακρίνονται σε εξετάσεις μεταπτυχιακών προγραμμάτων κορυφαίων πανεπιστημίων του εξωτερικού, ακολουθούν ακαδημαϊκή πορεία, ενώ πολλοί διαπρέπουν σε διεθνείς οργανισμούς και μεγάλες εταιρείες του εξωτερικού.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η εκλογή το απόφοιτου της Σχολής αποφοίτου της Σχολής, Ανδρέα Τερζίμπαση, στο Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, ενός από τους σημαντικότερους επιστημονικούς φορείς της χώρας. Η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει τη δυναμική της νέας γενιάς νομικών, που δεν περιορίζεται στην άσκηση του επαγγέλματος, αλλά συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση του μέλλοντος της δικηγορίας στην Ελλάδα.

Νομική Σχολή Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου: Σπουδές με ελληνικό προσανατολισμό και διεθνή προοπτική

Η Νομική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου αποτελεί την πρώτη αυτοτελή Νομική Σχολή στην Κύπρο και προσφέρει προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών. Μάλιστα, προσφέρει πτυχίο Νομικής με κατεύθυνση Ελληνικού Δικαίου, δίνοντας τη δυνατότητα στους Έλληνες φοιτητές να αποκτήσουν πτυχίο πλήρως προσαρμοσμένο στις επαγγελματικές απαιτήσεις της Ελλάδας.

Το πρόγραμμα σπουδών δίνει ιδιαίτερη έμφαση:

στην ουσιαστική κατανόηση του δικαίου

στην ανάπτυξη κριτικής και νομικής σκέψης

στη βιωματική μάθηση και τη σύνδεση με την πράξη

στην επαγγελματική ετοιμότητα των αποφοίτων

Οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές επισκέψεις και διαλέξεις σε κορυφαίους θεσμούς, όπως το Συμβούλιο της Επικρατείας, ο Άρειος Πάγος και το Ινστιτούτο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο, αποκτώντας πολύτιμη εμπειρία και διεθνή οπτική.

Από τις σπουδές στη θεσμική συμμετοχή

Η πορεία του Ανδρέα Τερζίμπαση αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της σύνδεσης σπουδών και επαγγελματικής εξέλιξης. Έχοντας διατελέσει δύο φορές Πρόεδρος της Ένωσης Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών (ΕΑΝΔΑ), η εκλογή του στο ΔΣΑ επιβεβαιώνει ότι οι απόφοιτοι της Σχολής μπορούν να διεκδικήσουν ενεργό ρόλο στους θεσμούς και να συμβάλουν στον εκσυγχρονισμό του επαγγέλματος.

Σύμφωνα με την Κοσμήτορα της Νομικής Σχολής, Αν. Καθηγήτρια Αντιγόνη Αλεξανδροπούλου: «Η σύγχρονη νομική εκπαίδευση δεν περιορίζεται στη θεωρητική κατάρτιση, αλλά διαμορφώνει επαγγελματίες με κρίση, κοινωνική αντίληψη και δυνατότητα ενεργούς παρέμβασης στους θεσμούς. Αυτό είναι το στοιχείο που κάνει τη διαφορά στη νέα γενιά».

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος Αθηνών και απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, κος Τερζίμπασης επισημαίνει: «Η συμμετοχή στα θεσμικά όργανα δεν είναι απλώς μια προσωπική διάκριση, αλλά ευθύνη. Η νέα γενιά νομικών οφείλει να φέρει φρέσκιες ιδέες, να διεκδικήσει αλλαγές και να συμβάλει ενεργά στη βελτίωση της καθημερινότητας του επαγγέλματος».

Alumni Network: Δίκτυο υποστήριξης για τους νέους φοιτητές

Ένα από τα σημαντικά πλεονεκτήματα για όσους επιλέγουν σπουδές Νομικής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι η ύπαρξη ενός ισχυρού δικτύου αποφοίτων στην Ελλάδα, που λειτουργεί ως δίαυλος μεταξύ των αποφοίτων διαφόρων ετών, προσφέροντας καθοδήγηση, ευκαιρίες συνεργασίας και επαγγελματική δικτύωση.

Όπως τονίζει ο Πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Αποφοίτων, δικηγόρος Φάνης Παυλίδης: «Η κοινότητα των αποφοίτων μας αποτελεί μια ζωντανή δύναμη στήριξης για τη νέα γενιά νομικών, δημιουργώντας ευκαιρίες συνεργασίας, δικτύωσης και επαγγελματικής εξέλιξης.»

Σε ποιους απευθύνονται οι σπουδές Νομικής;

μαθητές που ενδιαφέρονται για καριέρα στη δικηγορία

άτομα που επιθυμούν να συμμετέχουν σε θεσμικά όργανα

φοιτητές που αναζητούν διεθνείς επαγγελματικές προοπτικές

Σπουδές Νομικής με στόχο το μέλλον

Για τους μαθητές και τις μαθήτριες που σχεδιάζουν το επόμενο βήμα τους μετά το Λύκειο, η επιλογή πανεπιστημίου δεν αφορά μόνο την απόκτηση ενός πτυχίου, αλλά τη δημιουργία των βάσεων για μια επιτυχημένη καριέρα.

Η δυναμική παρουσία αποφοίτων σε θέσεις ευθύνης, όπως η εκλογή του Ανδρέα Τερζίμπαση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, αποτελεί σαφή ένδειξη ότι οι σπουδές Νομικής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου μπορούν να λειτουργήσουν ως ουσιαστικό εφαλτήριο για επαγγελματική και θεσμική εξέλιξη στην Ελλάδα και διεθνώς.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Νομική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.euc.ac.cy ή να επικοινωνήσετε στο email admit@euc.ac.cy και στο 0035722713000.