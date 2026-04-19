Στο πένθος έχει βυθιστεί το Ακταίο Αχαΐας λόγω της τραγωδίας που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής 19/4.

Σύμφωνα με τις Αρχές, ο θάνατος του άνδρα, που βρέθηκε νεκρός στο πλατύσκαλο της οικίας του στο Ακταίο, ενώ η οικία είχε τυλιχθεί στις φλόγες, αποδίδεται σε αυτοκτονία.

Εικόνα από το σημείο της τραγωδίας

Όπως όλα δείχνουν ο 58χρονος που στο παρελθόν ήταν ιδιοκτήτης επιχείρησης εστίασης στο Ρίο, έβαλε φωτιά στο σπίτι του και στη συνέχεια με κυνηγετική καραμπίνα βγήκε έξω και αυτοπυροβολήθηκε με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news, η αδελφή του με την οποία διέμεναν στο ίδιο σπίτι πέθανε πριν λίγα 24ωρα και σήμερα θα γινόταν η κηδεία της, γεγονός που όπως φαίνεται ο ίδιος δεν μπόρεσε να το αντέξει.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως η αδελφή του υπηρετούσε εν ζωή ως δικαστικός στην Αθήνα.