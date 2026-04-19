Σε κατάσταση συναγερμού τέθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής 19/4 η Πυροσβεστική Υπηρεσία εξαιτίας φωτιάς που ξέσπασε σε σπίτι στο Ακταίο Πάτρας με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας άνδρας.

Επί τόπου έφθασαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις για να ελέγξουν την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε κάτω από άγνωστες συνθήκες, ενώ μετά το τέλος της κατάσβεσης οι πυροσβέστες εντόπισαν σε χώρο του σπιτιού τον άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news, εντύπωση προκαλεί το γεγονός πως ακριβώς δίπλα του βρέθηκε μία κυνηγετική καραμπίνα.

Έχει διαταχθεί νεκροτομή, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του.