Η νέα εκδοχή του προγράμματος στέγασης φιλοδοξεί να αλλάξει ουσιαστικά την εικόνα της αγοράς ακινήτων, δίνοντας πραγματικά κίνητρα στους ιδιοκτήτες να αξιοποιήσουν κατοικίες που μέχρι σήμερα παρέμεναν ανενεργές ή σε κακή κατάσταση.

Στόχος είναι να ενεργοποιηθεί ένα σημαντικό απόθεμα κατοικιών και να ενισχυθεί η προσφορά, σε μια περίοδο που η πίεση στη στέγαση παραμένει έντονη.

Εφόσον δεν υπάρξουν καθυστερήσεις, η πλατφόρμα για το νέο «Ανακαινίζω» αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία στις αρχές Ιουνίου, παρουσιάζοντας μια αναβαθμισμένη μορφή με σαφώς πιο λειτουργική κατεύθυνση. Σε σχέση με την προηγούμενη εκδοχή, η οποία είχε περιορισμένη απήχηση λόγω του στενού πλαισίου παρεμβάσεων, το νέο πρόγραμμα φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα ολοκληρωμένο εργαλείο στεγαστικής πολιτικής, που θα καλύπτει ουσιαστικά τις ανάγκες αναβάθμισης των κατοικιών.

Κομβική αλλαγή αποτελεί η δομή του προγράμματος. Όπως επισημαίνουν πηγές του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το νέο «Ανακαινίζω» δεν λειτουργεί ως ένα ενιαίο, γενικό πακέτο, αλλά διαχωρίζεται σε δύο βασικά και υποχρεωτικά σκέλη: την ανακαίνιση και την ενεργειακή αναβάθμιση.

Η συμμετοχή και στα δύο σκέλη είναι υποχρεωτική, γεγονός που αποκλείει την επιλογή μεμονωμένων παρεμβάσεων. Η φιλοσοφία πίσω από αυτή την επιλογή είναι σαφής: να αποφεύγονται επιφανειακές εργασίες και να εξασφαλίζεται μια συνολική και ουσιαστική αναβάθμιση του ακινήτου.

Στο κομμάτι της ανακαίνισης εντάσσονται όλες οι κρίσιμες εργασίες που απαιτούνται για να γίνει μια κατοικία πλήρως λειτουργική. Πρόκειται για παρεμβάσεις όπως υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ενίσχυση τοιχοποιίας, αποκατάσταση φθορών, αλλαγή δαπέδων, πλήρη ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας, καθώς και βαψίματα. Ουσιαστικά, καλύπτεται το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών που μέχρι σήμερα αποτελούσαν αποτρεπτικό παράγοντα για πολλούς ιδιοκτήτες.

Το σκέλος της ενεργειακής αναβάθμισης λειτουργεί συμπληρωματικά, αλλά με πιο ευέλικτους όρους σε σχέση με προγράμματα όπως το «Εξοικονομώ». Περιλαμβάνει παρεμβάσεις όπως αντικατάσταση κουφωμάτων με θερμομονωτικά, εγκατάσταση ή αντικατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα ή άλλων συστημάτων ΑΠΕ για ζεστό νερό, αλλαγή συστημάτων θέρμανσης και ψύξης (π.χ. αντλίες θερμότητας ή λέβητες βιομάζας), καθώς και στοχευμένες θερμομονωτικές εργασίες. Προϋπόθεση είναι να υλοποιηθούν τουλάχιστον τρεις παρεμβάσεις, εκ των οποίων οι δύο να ανήκουν στις βασικές χαμηλής δυσκολίας, ώστε να διασφαλίζεται η ενεργειακή αναβάθμιση χωρίς υπερβολικό κόστος.

Η κατανομή του προϋπολογισμού ανάμεσα στα δύο σκέλη είναι συγκεκριμένη: το 60%-80% αφορά την ανακαίνιση και το 20%-40% την ενεργειακή αναβάθμιση. Με αυτόν τον τρόπο δίνεται έμφαση στις βασικές ανάγκες λειτουργικότητας, χωρίς να παραμελείται η ενεργειακή απόδοση.

Eνεργειακή αναβάθμιση

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η ενεργειακή βελτίωση του ακινήτου. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, το ακίνητο πρέπει να ανέβει τουλάχιστον μία ενεργειακή κατηγορία (από τις χαμηλότερες, Γ έως Η), κάτι που πιστοποιείται μέσω Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) πριν και μετά τις παρεμβάσεις.

Σε επίπεδο χρηματοδότησης, το πρόγραμμα εμφανίζεται σημαντικά ενισχυμένο. Ο συνολικός προϋπολογισμός φτάνει τα 500 εκατ. ευρώ, με στόχο την ανακαίνιση 15.000 έως 20.000 κατοικιών, κυρίως παλαιότερων διαμερισμάτων των δεκαετιών του ’80 και του ’90. Η επιδότηση υπολογίζεται ανά τετραγωνικό μέτρο, με ανώτατο όριο τα 300 ευρώ/τ.μ., ενώ μπορεί να φτάσει έως και τα 36.000 ευρώ ανά κατοικία.

Το βασικό ποσοστό επιδότησης ανέρχεται στο 80%, με δυνατότητα αύξησης. Προβλέπεται επιπλέον 5% για ακίνητα σε νησιωτικές και ορεινές περιοχές και ακόμη 5% για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως τρίτεκνοι, πολύτεκνοι και άτομα με αναπηρία. Οι προσαυξήσεις αυτές μπορούν να συνδυαστούν, ανεβάζοντας την επιδότηση έως και το 90%, γεγονός που περιορίζει σημαντικά τη συμμετοχή του ιδιοκτήτη στο κόστος.

Το πρόγραμμα απευθύνεται τόσο σε κατοικίες που χρησιμοποιούνται όσο και σε εκείνες που παραμένουν κλειστές. Στην περίπτωση των κλειστών ακινήτων, ο ιδιοκτήτης υποχρεούται μετά την ανακαίνιση να τα κατοικήσει ή να τα διαθέσει για μακροχρόνια μίσθωση για τουλάχιστον πέντε χρόνια. Αντίστοιχη υποχρέωση ισχύει και για ιδιοκατοικούμενα ακίνητα.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η απαγόρευση χρήσης των ανακαινισμένων ακινήτων για βραχυχρόνια μίσθωση τύπου Airbnb για πέντε χρόνια, με στόχο την ενίσχυση της μακροχρόνιας αγοράς ενοικίων.

Εισοδηματικά κριτήρια

Τα εισοδηματικά όρια είναι διευρυμένα: έως 25.000 ευρώ για άγαμους και έως 35.000 ευρώ για έγγαμους χωρίς παιδιά, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις για μονογονεϊκές οικογένειες, ενώ τα κριτήρια αφορούν το συνολικό οικογενειακό εισόδημα, διευρύνοντας τη βάση των δικαιούχων.

Επιπλέον, δεν τίθεται περιορισμός στον αριθμό αιτήσεων ανά ιδιοκτήτη ούτε ηλικιακό όριο, κάτι που ενισχύει τη συμμετοχή και συμβάλλει στην αύξηση της προσφοράς κατοικιών.

Η ανάγκη για τέτοιες παρεμβάσεις είναι εμφανής, καθώς το κόστος στέγασης παραμένει υψηλό. Οι αυξήσεις στις τιμές των οικοδομικών υλικών, όπως ατσάλι, σίδηρος, αλουμίνιο και ξυλεία, σε συνδυασμό με το αυξημένο ενεργειακό κόστος, επιβαρύνουν τόσο την κατασκευή όσο και τις τιμές πώλησης και ενοικίασης.

Τα στοιχεία της Eurostat αποτυπώνουν την πίεση, με την Ελλάδα να παραμένει στην κορυφή της Ευρώπης όσον αφορά τα νοικοκυριά που δαπανούν πάνω από το 40% του εισοδήματός τους για στέγαση. Παρά τη σχετική αποκλιμάκωση σε σχέση με τα χρόνια της κρίσης, η πραγματική επιβάρυνση συνεχίζει να αυξάνεται με βάση την αγοραστική δύναμη.