Ούριος άνεμος πνέει στα οικονομικά μεγέθη των ασφαλιστικών εταιρειών στην Ελλάδα σύμφωνα με τα αποτελέσματα το 2025.

Τα κύρια χαρακτηριστικά στα αποτελέσματα των εταιρειών αποτυπώνουν σημαντική ενίσχυση κερδοφορίας, ισχυρά περιθώρια φερεγγυότητας, σταθερή κεφαλαιακή επάρκεια και θετική αναπτυξιακή πορεία.

Πρόκειται για σημαντικές ψηφίδες που καταγράφουν την υγεία στην οποία έχει περιέλθει ο κλάδος, παρά τα προβλήματα που παρουσιάζονται στα συμβόλαια υγείας λόγω της σκιαμαχίας που υφέρπει μεταξύ των ιδιωτικών κλινικών και των ασφαλιστικών εταιρειών. Σημαντική παράμετρος στην αναρρίχηση των μεγεθών των εταιρειών αποτελεί η κινητροδότηση στον τομέα ασφάλισης κινδύνων φυσικών καταστροφών. Παρακάτω παρουσιάζονται τα αποτελέσματα κορυφαίων εταιρειών της αγοράς, αριθμητικά δεδομένα που αντικατοπτρίζουν την ελπιδοφόρα εικόνα του κλάδου.

Άνοδος 70% στα λειτουργικά κέρδη της Εθνικής Ασφαλιστικής

Ενίσχυσε το αποτύπωμά της στην ασφαλιστική αγορά η Εθνική Ασφαλιστική, διευρύνοντας την πελατειακή της βάση σε 1,9 εκατομμύρια ασφαλισμένους (αύξηση κατά 100 χιλιάδες σε σχέση με το 2024). Τα Κέρδη προ Φόρων διαμορφώθηκαν σε 48 εκατ. ευρώ έναντι 14,8 εκατ. ευρώ το 2024.

Επίσης το προσαρμοσμένο λειτουργικό κέρδος διαμορφώθηκε σε 44,5 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά σχεδόν 70% σε σχέση με το 2024, ενώ ο προσαρμοσμένος δείκτης Απόδοσης Ιδίων Κεφαλαίων (Adjusted ROE) ανήλθε σε 8,4% έναντι 3,5% το 2024, ενισχυμένος κατά 4,9 ποσοστιαίες μονάδες.

Σε επίπεδο παραγωγής, τα Ακαθάριστα Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα ανήλθαν σε 834,6 εκατ. ευρώ , με τους τομείς των Γενικών Ασφαλίσεων και των Ασφαλίσεων Ζωής & Υγείας να καταγράφουν σημαντικά αποτελέσματα. Η οριακή υποχώρηση της συνολικής παραγωγής σε σχέση με το 2024 (850,3 εκατ. ευρώ) αποδίδεται στη μεταβατική περίοδο του τραπεζοασφαλιστικού δικτύου (bancassurance) λόγω της αλλαγής ιδιοκτησιακού καθεστώτος, ενώ όλα τα υπόλοιπα κανάλια διανομής κατέγραψαν σημαντική παραγωγικότητα.

Παράλληλα, η επενδυτική δραστηριότητα διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα, με τα συνολικά επενδυτικά έσοδα να διαμορφώνονται σε 100,5 εκατ. ευρώ, ενώ η απόδοση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου ενισχύθηκε περαιτέρω, φτάνοντας το 3%, έναντι 2,9% το 2024.

Ισχυρή κεφαλαιακή θέση

Η κεφαλαιακή θέση της Εθνικής Ασφαλιστικής παρέμεινε ισχυρή, με τον Δείκτη Φερεγγυότητας να διαμορφώνεται στο 177% στο τέλος του 2025, υπερκαλύπτοντας τις εποπτικές απαιτήσεις, ενώ τα Επιλέξιμα Ίδια Κεφάλαια ανήλθαν σε 521 εκατ. ευρώ.

Αύξηση παραγωγής 12,1% η Generali Hellas το 2025

Δυναμική ανάπτυξη στην παραγωγή ασφαλίστρων, ενίσχυση της κερδοφορίας και ιδιαίτερα υψηλό δείκτη φερεγγυότητας παρουσίασε η Generali Hellas το 2025. Συγκεκριμένα, τα ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα ανήλθαν σε 617,5 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 12,1% σε σχέση με το 2024. Από αυτά, 297,6 εκατ. ευρώ προήλθαν από τον κλάδο Ζωής και 319,9 εκατ. ευρώ από τον κλάδο Ζημιών, με αμφότερους τους κλάδους να καταγράφουν θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης.

Η αύξηση της παραγωγής συνέβαλε στη βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων, με το καθαρό αποτέλεσμα μετά από φόρους να διαμορφώνεται σε 28,1 εκατ. ευρώ, υποστηριζόμενο από την υψηλή τεχνική κερδοφορία και τη θετική επενδυτική απόδοση. Παράλληλα, το λειτουργικό αποτέλεσμα ενισχύθηκε από τη βελτίωση του δείκτη ζημιών και την αύξηση του όγκου εργασιών, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή κερδοφορία της εταιρείας.

Σε επίπεδο κεφαλαιακής επάρκειας, τα επιλέξιμα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε 275,8 εκατ. ευρώ, ενώ η Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας (SCR) διαμορφώθηκε σε 148,7 εκατ. ευρώ. Ο Δείκτης Φερεγγυότητας (SCR ratio) ανήλθε σε 185,5%, παρουσιάζοντας μικρή βελτίωση σε σχέση με το 2024 και αποδεικνύοντας την ισχυρή κεφαλαιακή θέση και την ικανότητα της εταιρείας να καλύπτει τις εποπτικές απαιτήσεις του πλαισίου Φερεγγυότητα II.

1,03 δισ. παραγωγή ασφαλίστρων η ΝΝ Hellas

Ισχυρή κεφαλαιακή θέση και άνοδο παραγωγής κατέγραψε η ΝΝ Ελληνική Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία Ζωής το 2025, σύμφωνα με την Έκθεση Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης 2025. Τα εποπτικά ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα ανήλθαν σε 1,03 δισ. ευρώ το 2025, έναντι 950,4 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας αύξηση 79,4 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω υψηλότερων τακτικών ασφαλίστρων στα προϊόντα Unit/Index-Linked και στην ασφάλιση ασθενείας και ατυχήματος.

Το λειτουργικό αποτέλεσμα της εταιρείας διαμορφώθηκε σε 97,2 εκατ. ευρώ το 2025, έναντι 90,2 εκατ. ευρώ το 2024, παρουσιάζοντας βελτίωση λόγω υψηλότερης απελευθέρωσης του συμβατικού περιθωρίου κέρδους υπηρεσιών και βελτιωμένης εμπειρίας ζημιών.

Παράλληλα, η εταιρεία διατήρησε ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια, με τον Δείκτη Φερεγγυότητας (SCR ratio) να ανέρχεται σε 155% στις 31 Δεκεμβρίου 2025, έναντι 152% το 2024, καλύπτοντας επαρκώς τις κεφαλαιακές απαιτήσεις του πλαισίου Φερεγγυότητας ΙΙ.

Άνοδος παραγωγής κατά 15% η Interamerican το 2025

Η Ιντεραμέρικαν Ελληνική Ασφαλιστική Α.Ε. για το έτος 2025 παρουσίασε σημαντική αύξηση στην παραγωγή εγγεγραμμένων ασφαλίστρων, βελτιωμένη κερδοφορία και επαρκή δείκτη φερεγγυότητας, επιβεβαιώνοντας τη χρηματοοικονομική της σταθερότητα. Η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων ανήλθε σε 540 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 53 εκατ. ευρώ προήλθαν από ασφαλίσεις ζωής και 487 εκατ. ευρώ από ασφαλίσεις κατά ζημιών, παρουσιάζοντας αύξηση 15% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Τα αποτελέσματα προ φόρων της εταιρίας και των θυγατρικών της για το 2025 διαμορφώθηκαν σε κέρδη 35,9 εκατ. ευρώ έναντι 24,3 εκατ. ευρώ το 2024, επηρεασμένα θετικά από την αύξηση της παραγωγής ασφαλίστρων και τη βελτίωση των επενδυτικών αποτελεσμάτων. Τα αποτελέσματα επενδύσεων ανήλθαν σε 18,2 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Παράλληλα, τα επιλέξιμα ίδια κεφάλαια της εταιρίας κατά Φερεγγυότητα ΙΙ ανήλθαν σε 181,2 εκατ. ευρώ, ενισχυμένα από την κερδοφορία και τη θετική μεταβολή των οικονομικών παραδοχών. Η Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας (SCR) διαμορφώθηκε σε 134,3 εκατ. ευρώ, ενώ ο δείκτης φερεγγυότητας SCR ανήλθε σε 135%, παρουσιάζοντας βελτίωση σε σχέση με το 2024.

Η Ιντεραμέρικαν Βοηθείας παρουσίασε θετική πορεία κατά το 2025, με αύξηση της παραγωγής εγγεγραμμένων ασφαλίστρων, βελτίωση της κερδοφορίας και διατήρηση ισχυρής κεφαλαιακής επάρκειας. Η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων για το έτος 2025 ανήλθε σε 47,8 εκατ. ευρώ στον κλάδο ζημιών, αυξημένη κατά 4,7 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2024, γεγονός που αντανακλά τη διεύρυνση των εργασιών και την ενίσχυση της παρουσίας της εταιρίας στην ασφαλιστική αγορά.Τα αποτελέσματα προ φόρων για το 2025 διαμορφώθηκαν σε κέρδη 1,9 εκατ. ευρώ, έναντι 0,7 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος.

Eurolife Ζωής και Eurolife Γενικών Ασφαλίσεων: Αύξηση κερδών

Αύξηση της παραγωγής εγγεγραμμένων ασφαλίστρων, ενίσχυση της κερδοφορίας και ισχυρούς δείκτες φερεγγυότητας κατέγραψαν το 2025 οι εταιρείες Eurolife FFH Ασφαλίσεων Ζωής και Eurolife FFH Γενικών Ασφαλίσεων, σύμφωνα με τις Εκθέσεις Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης.

Η Eurolife FFH Ασφαλίσεων Ζωής εμφάνισε συνολικά μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα ύψους 616,5 εκατ. ευρώ το 2025, έναντι 589,6 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας αύξηση 5%. Η άνοδος προήλθε κυρίως από τις ασφαλίσεις ζωής συνδεδεμένες με επενδύσεις που ανήλθαν σε 425,8 εκατ. ευρώ, καθώς και από τη διαχείριση συλλογικών συνταξιοδοτικών κεφαλαίων που αυξήθηκε κατά 12%.

Τα κέρδη προ φόρων της εταιρείας ανήλθαν σε 193,5 εκατ. ευρώ το 2025, έναντι 133,0 εκατ. ευρώ το 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 45%, κυρίως λόγω βελτιωμένων επενδυτικών αποτελεσμάτων. Ο δείκτης Φερεγγυότητας ΙΙ διαμορφώθηκε στο 149% το 2025, έναντι 159% το 2024, διατηρώντας ωστόσο ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια.

Αντίστοιχα, η Eurolife FFH Γενικών Ασφαλίσεων κατέγραψε μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα 95,2 εκατ. ευρώ το 2025, έναντι 90,6 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας αύξηση 5%. Η ανάπτυξη προήλθε κυρίως από τον κλάδο περιουσίας (+17%) και τους λοιπούς κλάδους (+10%), ενώ ο κλάδος αυτοκινήτου παρουσίασε μείωση 9%.

Τα κέρδη προ φόρων της εταιρείας διαμορφώθηκαν σε 16,1 εκατ. ευρώ το 2025, έναντι 9,3 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας αύξηση 73%, κυρίως λόγω ενίσχυσης του επενδυτικού αποτελέσματος. Ο δείκτης Φερεγγυότητας ΙΙ παρέμεινε σταθερός στο 148% το 2025, στο ίδιο επίπεδο με το 2024.

Ευρωπη ΑΕΓΑ

Με σημαντική αύξηση παραγωγής ασφαλίστρων, αλλά και κερδών προ φόρων «έκλεισε» η οικονομική χρήση 1.01.2025 – 31.12.2025 για την Ευρώπη Ασφαλιστική. Η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων αυξήθηκε κατά 25,6% και τα κέρδη προ φόρων κατά 30%, σύμφωνα με τα συνοπτικά, προκαταρκτικά οικονομικά στοιχεία που ανακοίνωσε η μητρική της εταιρεία, Ευρώπη Holdings.

Ειδικότερα, για τη χρήση 01.01.2025 – 31.12.2025, τα βασικά οικονομικά μεγέθη της Ευρώπη Ασφαλιστική Μ.Α.Ε.Γ.Α., σε εταιρική βάση, διαμορφώθηκαν ως εξής: τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 8,04 εκατ. ευρώ, έναντι 6,15 εκατ. ευρώ το 2024 σημειώνοντας αύξηση 30%, η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων ανήλθε σε 27,4 εκατ. ευρώ, έναντι 21,8 εκατ. ευρώ το 2024 (αύξηση 25,6%).

Αύξηση παραγωγής στον κλάδο περιουσίας για την Ευρώπη Ασφαλιστική

Σε ότι αφορά στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου παραγωγής, ο κλάδος Περιουσίας και Λοιπών Κλάδων συμμετέχει με 93,73% και ο κλάδος Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτων με 6,27%. Η παραγωγή του κλάδου Περιουσίας σημείωσε το 2025 αύξηση 22,6% και διαμορφώθηκε σε 11,43 εκατ. ευρώ, έναντι 9,32 εκατ. ευρώ το 2024.