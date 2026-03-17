Με τον Φουρνιέ να κάνει ρεκόρ καριέρας με 36 πόντους, ο Ολυμπιακός πάτησε με 104-87 τη Φενέρμπαχτσε σε εξ αναβολής αγώνα για τη Euroleague και είναι στο 21-11, πίσω μόνο από τους Τούρκους που είναι στο 22-9.

Το παιχνίδι άρχισε με τους Τούρκους να είναι πολύ εύστοχοι και να παίρνουν το προβάδισμα, το οποίο διατήρησαν σε όλη την πρώτη περίοδο, η οποία ολοκληρώθηκε με το σκορ 23-29.

Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους είχε 6/10 τρίποντα σε αυτό το διάστημα και έδειχναν να ελέγχουν την κατάσταση, στο δεύτερο δεκάλεπτο όμως πήρε μπρος ο Φουρνιέ. Ο Γάλλος ήταν ασταμάτητος και πέτυχε 15 πόντους σε αυτό το διάστημα (17 σε όλο το πρώτο ημίχρονο), με αποτέλεσμα η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα να πάει στα αποδυτήρια έχοντας το προβάδισμα με 48-46.

Με το ξεκίνημα της τρίτης περιόδου οι Πειραιώτες, στους οποίους έδωσαν λύσεις και οι ΜακΚίσικ και Ντόρσεϊ, με σερί 10-0 ξέφυγαν με 58-46 και είχαν αυτοί πλέον τον έλεγχο, με τη Φενέρ να προσπαθεί να πλησιάσει και να μειώνει σε 74-67 στο 30′.

Η πρωταθλήτρια Ευρώπης με 8 συνεχόμενους πόντους του Χόρτον-Τάκερ πλησίασε και στο -3 (78-75), ο Φουρνιέ όμως έκανε ό,τι ήθελε, «πυροβολούσε» από παντού και πετυχαίνοντας συνολικά 36 πόντους οδήγησε τον Ολυμπιακό σε μεγάλη νίκη με 104-87.

Τα δεκάλεπτα: 23-29, 48-46, 74-67, 104-87

Ολυμπιακός (Γιώργος Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 7 (1), Νιλικίνα, Γουορντ 6, Λαρεντζάκης, Βεζένκοβ 24, Παπανικολάου, Ντόρσεϊ 10 (1), Πίτερς 9 (1), Μιλουτίνοβ 6, Χολ 4, ΜακΚίσικ 2, Φουρνιέ 36 (5).

Φενέρμπαχτσε (Σαρούνας Γιασικεβίτσιους): Μπέικοτ, Μπίρσεν 3 (1), Μπάλντουιν 16 (2), Χόρτον-Τάκερ 30 (4), Μπόστον 6, Μπιμπέροβιτς 15 (4), Μπιτίμ, Ζάγκαρς 2, Κόλσον 13 (3), Μπιρτς 2.