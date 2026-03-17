Ο Ολυμπιακός υποδέχεται σε εξ αναβολής παιχνίδι για τη 14η αγωνιστική της Euroleague τη Φενέρμπαχτσε, η οποία μετράει πέντε απουσίες καθώς τέθηκε νοκ άουτ και ο Μίκαελ Γιάντουνεν.

Οι «ερυθρόλευκοι» είναι στη 2η θέση της βαθμολογίας και οι Τούρκοι στην 1η, οπότε αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι αναμένεται ένα μεγάλο παιχνίδι στο ΣΕΦ, το οποίο θα είναι κατάμεστο καθώς εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια.

Ένα παιχνίδι, στο οποίο η πρωταθλήτρια Ευρώπης θα παραταχθεί με πέντε απουσίες, καθώς δεν υπολογίζονται οι Ντε Κολό και Σίλβα που αποκτήθηκαν μετά την αναβολή της 4ης Δεκεμβρίου και οι Ντέβον Χολ, Νίκολο Μέλι και Γιάντουνεν που ήταν τραυματίες.

Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους ήξερε ότι δεν θα είχε στη διάθεσή του τους Χολ και Μέλι, την τελευταία στιγμή όμως τέθηκε εκτός δράσης και ο Γιάντουνεν λόγω μυικού τραυματισμού, αν και το πρόβλημά του δεν είναι κάτι σοβαρό.