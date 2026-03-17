Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τη Φενέρμπαχτσε σε εξ αναβολής παιχνίδι για τη 14η αγωνιστική της Euroleague και στο ΣΕΦ βρίσκεται και ο Κώστας Φορτούνης, ο οποίος γνώρισε την αποθέωση.

Δύο από τις καλύτερες ομάδες της λίγκας, οι δύο πρώτες στη βαθμολογία, αναμετρώνται στο Φάληρο και οι οπαδοί των «ερυθρόλευκων» φρόντισαν να εξαντλήσουν τα εισιτήρια, θέλοντας να σπρώξουν προς τη νίκη την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Ανάμεσα σε αυτούς που θα παρακολουθήσουν από κοντά τον αγώνα είναι και ο Φορτούνης, ο οποίος βρίσκεται στην Αθήνα και αποφάσισε να πάει στο ΣΕΦ για το μεγάλο ματς με τη Φενέρ, με τους οπαδούς του Ολυμπιακού να τον αποθεώνουν.

Ο 33χρονος επιθετικός χαφ μένει ελεύθερος από την Αλ Καλίτζ το καλοκαίρι και εδώ και καιρό υπάρχουν φήμες για επιστροφή του στους «ερυθρόλευκους», προκειμένου να ολοκληρώσει με τη φανέλα τους την καριέρα του.