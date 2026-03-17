Μια απλή αλλά αποτελεσματική τεχνική για τη διαχείριση του άγχους φέρνει στο προσκήνιο η δημοσιογράφος της The Guardian, Mel Bradman, περιγράφοντας τη δική της εμπειρία σε μια ιδιαίτερα πιεστική περίοδο της ζωής της.

Όπως εξηγεί, απευθύνθηκε σε ψυχοθεραπευτή, ο οποίος της πρότεινε μια μέθοδο με ξεκάθαρους κανόνες: τον λεγόμενο «κανόνα των 18:30».

Τι είναι ο «κανόνας των 18:30»

Η βασική αρχή είναι απλή αλλά αυστηρή: από τις 18:30 και μετά – μέχρι το επόμενο πρωί – απαγορεύεται οποιαδήποτε ενασχόληση με ανησυχίες, προβλήματα ή υπερανάλυση.

Στόχος της τεχνικής είναι να «εκπαιδευτεί» ο εγκέφαλος ώστε να μην ανακυκλώνει συνεχώς αγχωτικές σκέψεις, ειδικά τις βραδινές ώρες, όπου το άγχος τείνει να εντείνεται.

Πώς λειτουργεί στην πράξη

Σύμφωνα με τη μέθοδο, το άγχος δεν καταργείται, αλλά περιορίζεται χρονικά. Αντί να προσπαθεί κανείς να λύσει τα πάντα όλη την ημέρα, μεταθέτει τις ανησυχίες του σε συγκεκριμένες ώρες.

Η θεραπεύτρια της Bradman παρομοίασε το άγχος με έναν «νταή» που χρειάζεται όρια: όσο περισσότερο χώρο του δίνεται, τόσο πιο έντονα κυριαρχεί.

Με τον περιορισμό αυτό, ο εγκέφαλος αποκτά χρόνο ξεκούρασης και μειώνεται σταδιακά η ένταση.

Τα αποτελέσματα της εφαρμογής

Παρότι αρχικά αντιμετώπισε τη μέθοδο με επιφυλακτικότητα, η δημοσιογράφος διαπίστωσε ότι η σταδιακή εφαρμογή της είχε θετικά αποτελέσματα, όπως η μείωση της έντασης, ο καλύτερος έλεγχος των σκέψεων και περισσότερη ηρεμία τις βραδινές ώρες.

Σε συνδυασμό με ψυχοθεραπεία και αλλαγές στην καθημερινότητα, ο «κανόνας των 18:30» εξελίχθηκε σε βασικό εργαλείο διαχείρισης του άγχους.

Η εμπειρία της Mel Bradman αναδεικνύει ένα σημαντικό συμπέρασμα: το άγχος δεν εξαφανίζεται, αλλά μπορεί να περιοριστεί αποτελεσματικά όταν του τεθούν σαφή όρια.