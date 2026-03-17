Τον γύρο του διαδικτύου κάνει εντυπωσιακό βίντεο που καταγράφει τη στιγμή που ένας μετεωρίτης βάρους περίπου επτά τόνων διασχίζει τον ουρανό πάνω από πολλές πολιτείες των ΗΠΑ, προκαλώντας ισχυρό θόρυβο που αρκετοί κάτοικοι εξέλαβαν ως έκρηξη.

Σύμφωνα με το CBS News, το φαινόμενο σημειώθηκε το πρωί, με μαρτυρίες να κάνουν λόγο για μια «λαμπρή πύρινη σφαίρα» που έγινε ορατή σε μεγάλη έκταση.

Μαρτυρίες από 10 πολιτείες – «Έτρεμε το σπίτι»

Όπως ανακοίνωσε η NASA, αυτόπτες μάρτυρες από τουλάχιστον 10 πολιτείες, την Ουάσινγκτον και την καναδική επαρχία Οντάριο είδαν το εντυπωσιακό φαινόμενο λίγο πριν τις 9 το πρωί (τοπική ώρα).

Κάτοικοι σε περιοχές όπως το Οχάιο, η Νέα Υόρκη και η Πενσιλβάνια ανέφεραν πως άκουσαν έναν εκκωφαντικό κρότο, ενώ ορισμένοι δήλωσαν ότι η δόνηση ήταν τόσο έντονη που τα σπίτια τους «σείστηκαν».

Βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το παράρτημα της National Weather Service στο Πίτσμπουργκ δείχνει τη φωτεινή τροχιά του αντικειμένου στον ουρανό.

One of our employees, Jared Rackley, caught this morning's meteor on camera from the Pittsburgh area. pic.twitter.com/2LdqOpChti — NWS Pittsburgh (@NWSPittsburgh) March 17, 2026

Ενέργεια ίση με 250 τόνους TNT

Η NASA εξήγησε ότι ο ισχυρός θόρυβος προκλήθηκε τη στιγμή που ο μετεωρίτης διαλύθηκε στην ατμόσφαιρα, δημιουργώντας ένα ισχυρό κύμα πίεσης που έφτασε μέχρι την επιφάνεια της Γης.

Κατά τον κατακερματισμό του, απελευθερώθηκε ενέργεια αντίστοιχη με περίπου 250 τόνους δυναμίτη, γεγονός που εξηγεί τις δονήσεις που έγιναν αισθητές σε κατοικημένες περιοχές.

An asteroid weighing seven tons and traveling at 45,000 miles per hour zoomed over the skies of Cleveland and Pennsylvania as a meteor today, causing a loud boom that some residents mistook for an explosion. https://t.co/YbCQBXVuJp pic.twitter.com/mwEG71MyRi — CBS News (@CBSNews) March 17, 2026

Πώς εντοπίστηκε – Το ειδικό σύστημα καταγραφής

Η ανίχνευση του φαινομένου έγινε μέσω ειδικού οργάνου που χρησιμοποιεί η NOAA, γνωστού ως γεωστατικός χαρτογράφος κεραυνών (Geostationary Lightning Mapper).

Το σύστημα αυτό καταγράφει γρήγορες φωτεινές εκλάμψεις στην ατμόσφαιρα και, πέρα από κεραυνούς, μπορεί να εντοπίζει και μετέωρα λόγω των παρόμοιων χαρακτηριστικών τους.

Μάλιστα, καταγράφηκε και χαρακτηριστική πράσινη λάμψη πάνω από το Κλίβελαντ. Σύμφωνα με τα δεδομένα της NASA, το διαστημικό σώμα έγινε αρχικά ορατό σε ύψος περίπου 80 χιλιομέτρων πάνω από τη λίμνη Ίρι, κοντά στην πόλη Λορέιν του Οχάιο.

Κινήθηκε προς τα νοτιοανατολικά με ταχύτητα που άγγιζε τα 72.000 χιλιόμετρα την ώρα, διανύοντας περίπου 55 χιλιόμετρα στην ανώτερη ατμόσφαιρα πριν διαλυθεί πάνω από την περιοχή Βάλεϊ Σίτι.