Με χρηματική εγγύηση 100.000 ευρώ και τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα αφέθηκε ελεύθερη, μετά την απολογία της, η χήρα του Γιώργου Τράγκα, Μαρία Καρρά.

Η κατηγορούμενη σε βαθμό κακουργήματος, για ξέπλυμα μαύρου χρήματος στο πλαίσιο φοροδιαφυγής ποσού που αγγίζει τα 13 εκ.ευρώ για το χρονικό διάστημα 2011-2020, πέρασε το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου προσκομίζοντας ένα πολυσέλιδο απολογητικό υπόμνημα με το οποίο φέρεται να αρνήθηκε όσα της αποδίδονται .

Μετά από μαραθώνια διαδικασία η κατηγορούμενη αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους.

Όπως σημείωσε ο συνήγορος της Θεόδωρος Μαντας η εντολέας του «απάντησε στο σύνολο των ερωτημάτων με πληρότητα και με έναν τεράστιο αριθμό εγγράφων». «Έχουν αιτιολογηθεί χωρίς παρερμηνείες οι απαντήσεις που έδωσε στην ανακριτική διαδικασία» ανέφερε χαρακτηριστικά ο συνήγορος.