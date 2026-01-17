Το δεύτερο ραντεβού του πρωθυπουργού με τους αγρότες – των αποκαλούμενων και «σκληρών μπλόκων», κλείδωσε οριστικά χθες Παρασκευή μετά και την απόφαση των αγροτοσυνδικαλιστών να τηρήσουν τον όρο που είχε τεθεί από το Μέγαρο Μαξίμου να μην συμμετάσχει στην διαδικασία ο συνάδελφός τους από τα Μάλγαρα, Κώστας Ανεστίδης.

Η μοναδική εκκρεμότητα σε διαδικαστικό επίπεδο, είναι πλέον η λίστα με τα ονόματα όσων θα εκπροσωπήσουν τους αγρότες.

Υπενθυμίζεται ότι η κυβέρνηση είχε θέσει από την αρχή δύο όρους για να γίνει η συνάντηση:

Ο πρώτος, ήταν να είναι ανοιχτοί οι δρόμοι γεγονός που φαίνεται να ισχύει γιατί όπως σημείωναν έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ ο κόσμος όλες αυτές τις μέρες, με μεγάλο «θύμα» αυτών των κινητοποιήσεων να είναι η κοινωνία, ειδικά τις μέρες εορτών, αλλά και τις υπόλοιπες ημέρες.

Ο δεύτερος όρος ήταν να μην συνομιλήσει ο Πρωθυπουργός με ανθρώπους οι οποίοι είναι ελεγχόμενοι, ή έχουν δείξει ιδιαιτέρως παραβατικές συμπεριφορές.

Δεν θα μπορούσε, όπως τόνιζαν συνεργάτες του Κυριάκου Μητσοτάκη, να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι με τον πρωθυπουργό όσοι έχουν αναποδογυρίσει περιπολικά και έχουν παρανομήσει με τον χειρότερο δυνατό τρόπο.

Ειδικά για την περίπτωση του κ. Ανεστίδη οι ίδιοι έλεγαν ότι μετά και τις ύβρεις που εκτόξευσε κατά του κ. Μητσοτάκη ήταν ανεπιθύμητο πρόσωπο στη συνάντηση αυτή καθώς ξεπέρασε τα όρια της χυδαιότητας.

Στην συνάντηση της Δευτέρας αλλά και το τοπίο που έχει διαμορφωθεί αναμένεται να αναφερθεί και σήμερα ο πρωθυπουργός σε συνέντευξη που θα παραχωρήσει στον ALPHA, ενώ παράλληλα συνεχίζει την επαφή με τους πολίτες καθώς θα βρεθεί και στο Μαρούσι.

Για την ουσία της συνάντησης από το Μέγαρο Μαξίμου είναι ξεκάθαροι: Δεν υπάρχει περιθώριο για νέες παροχές, ωστόσο η κυβέρνηση είναι ανοικτή σε προτάσεις που δεν θα έχουν δημοσιονομικό κόστος.

Και θυμίζουν πως, δημοσιονομικό περιθώριο ούτε στην προηγούμενη συνάντηση υπήρχε ούτε σε αυτή τη συνάντηση υπάρχει.

Στην κυβέρνηση στρέφουν τα πυρά τους και κατά της αντιπολίτευσης λέγοντας ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για άλλες παροχές. «Όσοι ζητούν επιπλέον μέτρα για τους αγρότες, επί της ουσίας ζητεί να μπουν επιπλέον φόροι», έλεγαν χαρακτηριστικά.

Οι νοσηρές μειοψηφίες

Πέραν της αποκρουστικής συμπεριφοράς του αγροτοσυνδικαλιστή Ανεστίδη συνεργάτες του πρωθυπουργού σημείωναν ότι όλη αυτή η εικόνα φωτογραφίζει μια σειρά από παθογένειες της μεταπολιτευτικής Ελλάδας οι οποίες επηρέασαν αναπόφευκτα και τη ΝΔ. Με κάποιους δηλαδή να θεωρούν ότι επειδή ανήκουν σε ένα κόμμα ότι μπορούν να πιέσουν και να εκβιάσουν περισσότερο από άλλους.

Και πως, χρέος του κάθε κόμματος είναι να αποβάλλει μέλη με τέτοιες συμπεριφορές με τον κ. Ανεστίδη, ο οποίος ήταν μέλος της ΝΔ μέχρι το 2019 να έχει διαγραφεί οριστικά και από τις λίστες.

«Αν κάποιος είναι παραβατικός ή έχει δείξει παραβατική συμπεριφορά ή χυδαία συμπεριφορά, για εμάς δεν ανήκει σε κάποιο κόμμα. Είναι απλά παραβατικός ή χυδαίος με τη συμπεριφορά του. Είτε είναι στο ΚΚΕ, είτε στη ΝΔ, είτε στην άκρα Δεξιά», ήταν τα λόγια του Παύλου Μαρινάκη.

Η διάθεση για λύσεις στα ζητήματα του πρωτογενούς τομέα φάνηκε και από το γεγονός ότι την ερχόμενη Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου εισάγεται προς συζήτηση στην ολομέλεια της Βουλής η πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη σύσταση Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, η οποία θα έχει ως αντικείμενο «τη μελέτη των προβλημάτων και την επεξεργασία προτάσεων για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα, στη βάση των σύγχρονων προκλήσεων και των διεθνών εξελίξεων».

Η πρόταση θα συζητηθεί και θα ολοκληρωθεί σε μία συνεδρίαση.