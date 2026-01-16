Ανακοινώθηκαν τα μέλη της αντιπροσωπείας από τα μπλόκα των αγροτών που θα συναντηθούν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη την ερχόμενη Δευτέρα στο Μέγαρο Μαξίμου.

Η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων ανακοίνωσε ότι η αντιπροσωπεία θα αποτελείται από 31 ονόματα, ενώ τελευταία στιγμή βρέθηκε εκτός ο Κώστας Ανεστίδης, μετά από απόφαση του μπλόκου των Μαλγάρων, καθώς έβρισε χυδαία τον πρωθυπουργό.

Η αντιπροσωπεία που θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό στο Μαξίμου:

Άγγελακουδης Ηλίας

Γρουζίδης Γρηγόρης

Βεσμέλης Απόστολης

Τούρτουρας Γιάννης

Σέφης Κώστας

Φρονιμόπουλος Ιορδάνης

Μήκες Δημήτρης

Χαλκίδης Τάσος

Ουζουνίδης Λάζαρος

Μπέτσας Βαγγέλης

Καρναβίας Γιάννης

Λιλίκακης Κώστας

Ζαρκαδούλας Κώστας

Παπαδάκης Κώστας

Παραμπάτης Δημήτρης

Τσίβικας Μπάμπης

Δουρούμης Κώστας

Σπυρόπουλος Παύλος

Μόσχος Θωμάς

Κούτης Ιωάννης

Τσέρνιος Χρήστος

Γκιοργκίνης Τάσος

Σεσκλιώτης Χάρης

Λεονταράκης Κώστας

Περράκης Παναγιώτης

Τζέλλας Κώστας

Τσιούτρας Γιάννης

Γιαννακός Σωτήρης

Αλειφτήρας Σωκράτης

Ιωαννίδης Ιορδάνης

Μαρούδας Ρίζος

Σημειώνεται ότι οι χυδαίες εκφράσεις κατά του πρωθυπουργού από τον αγροτοσυνδικαλιστή έφεραν αντιδράσεις και στον αγροτικό κόσμο. «Αμαυρώνει με τη στάση του τον αγώνα των συναδέλφων», είπαν αγρότες της Πανελλαδικής Επιτροπής των μπλόκων.

Επίσης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης δήλωσε: «Δεν τίθεται θέμα παρουσίας του Κώστα Ανεστίδη στη συνάντηση του πρωθυπουργού με τους αγρότες. Πολύ πριν από αυτό το βίντεο, η περίπτωση του κ. Ανεστίδη δεν θα μπορούσε να γίνει αποδεκτή στη συνάντηση αυτή. Το βίντεο ήρθε να επιβεβαιώσει όλα αυτά τα οποία λέγαμε. Δεν χρειάζεται να το σχολιάσει κανείς, ξεπερνάει τα όρια της χυδαιότητας».

Οι όροι της κυβέρνησης

Η κυβέρνηση είχε θέσει ως προϋποθέσεις για να πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα η συνάντηση:

Να μην μετέχουν στην αντιπροσωπεία ελεγχόμενα πρόσωπα ή πρόσωπα με παραβατική συμπεριφορά και

Να είναι ανοιχτοί οι δρόμοι

Προειδοποίηση για τις κινητοποιήσεις

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σε συνέντευξή του στον Τ/Σ ΣΚΑΪ TV, προειδόποιησε ότι δεν θα υπάρξει ανοχή σε νέες αγροτικές κινητοποιήσεις.

Ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι αν συνεχιστούν οι κινητοποιήσεις, θα εφαρμοστεί ο νόμος όπως αυτός προβλέπεται με βάση τις σχετικές διατάξεις. Αναφορικά με τους αυξημένους ελέγχους της Τροχαίας και τα αλκοτέστ που γίνονται, τόνισε: «Είναι μια ολοκληρωμένη πολιτική που έχει στηθεί και είναι και χαμηλά τα ποσοστά παραβατικότητας. Ξεκίνησε με 4-5% και αυτή τη στιγμή είναι περίπου στο 1 και κάτι. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει συμμόρφωση».