Το μπλόκο των Μαλγάρων αποφάσισε να μην τους εκπροσωπήσει ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης στην επικείμενη συνάντηση με τον πρωθυπουργό, τον οποίο έβρισε.

«Ο αγροτοσυνδικαλιστής δεν θα περάσει το κατώφλι του Μεγάρου Μαξίμου τη Δευτέρα», ανέφεραν αγρότες του μπλόκου, σύμφωνα με την ΕΡΤ, τονίζοντας: «Αμαυρώνει με τη στάση του τον αγώνα των συναδέλφων».

Τη θέση του λοιπόν, πιθανολογείται ότι θα πάρει ο Κώστας Σέφης.

Προηγουμένως, ο αγροτοσυνδικαλιστής προχώρησε σε νέες δηλώσεις και μιλώντας στο OPEN, ζήτησε συγγνώμη, ενώ είπε: «Τρώγαμε και καλαμπουρίζαμε. Αν δημοσιοποιηθεί ό,τι λέγεται ιδιωτικά, πρέπει να φύγει η κυβέρνηση».

«Σε μια ιδιωτική συζήτηση λέει ο καθένας ό,τι θέλει. Εγώ σε άλλες ιδιωτικές συζητήσεις έχει πει και χειρότερα, πολύ χειρότερα. Ξέρω είναι βαριές κουβέντες, αλλά αν ακούγατε τι λένε βουλευτές που δεν είναι υπουργοί», υποστήριξε για ο αγροτοσυνδικαλιστής για τις χυδαίες εκφράσεις του.