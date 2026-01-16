Οξύτατη κριτική στις ύβρεις που εξαπέλυσε ο Κώστας Ανεστίδης σε βάρος του πρωθυπουργού άσκησε το μέλος της Πανελλαδικής Επιτροπής των μπλόκων, Σωκράτης Αλειφτήρας, ζητώντας από τον αγροτοσυνδικαλιστή να κάνει ένα βήμα πίσω, ώστε, όπως τόνισε, να μη διαταραχθεί ούτε ο διάλογος ούτε η επικείμενη συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ο κ. Αλειφτήρας χαρακτήρισε τις τοποθετήσεις του κ. Ανεστίδη απαράδεκτες, επισημαίνοντας πως «οι δηλώσεις του είναι τουλάχιστον ατυχείς. Είναι εκπρόσωπος των Μαλγάρων, είναι καλύτερο να μας διευκολύνει», υπογραμμίζοντας την ανάγκη να διαφυλαχθεί η ενότητα και η σοβαρότητα του αγροτικού κινήματος.

Μιλώντας στο ΟΡΕΝ, υπενθύμισε ότι «τις προηγούμενες ήμερες είχαμε πει ότι είναι ελεγχόμενος και όχι διωκόμενος», ωστόσο, όπως πρόσθεσε, μετά τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις του αγροτοσυνδικαλιστή, «μετά τις ατυχείς για να μην πω κάτι πιο βαρύ, δηλώσεις του νομίζω ότι ως έμπειρος αγροτοσυνδικαλιστής να διευκολύνει τη συντονιστική ώστε να μην χαλάσει ο διάλογος».

Συνεχίζοντας, ο Σωκράτης Αλειφτήρας τόνισε ότι ο κ. Ανεστίδης «οφείλει να πάρει το βάρος που του αναλογεί, εκπροσωπεί ένα αγροτικό κίνημα που δρα συλλογικά και θεωρώ ότι η πλειοψηφία των μελών που συμμετέχει η επιτροπή καταλαβαίνει το άκυρο και άστοχο των δηλώσεων Ανεστίδη».

Κλείνοντας τις δηλώσεις του, ξεκαθάρισε πως «δεν συνάδουν τέτοια άτομα με τις δηλώσεις του να αμαυρώνουν τον αγώνα που δώσαμε», στέλνοντας σαφές μήνυμα αποδοκιμασίας προς τον Κώστα Ανεστίδη.