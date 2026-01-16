Με δημόσια δήλωση μεταμέλειας εμφανίστηκε το πρωί της Πέμπτης (16/1) ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης, μετά τις σφοδρές αντιδράσεις που προκάλεσαν οι βαριές ύβρεις που εξαπέλυσε σε βάρος του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ο ίδιος, μιλώντας στον ΑΝΤ1, επιχείρησε αρχικά να υποβαθμίσει το περιστατικό, υποστηρίζοντας ότι όσα ακούστηκαν «ήταν εκ παραδρομής, ήταν εκτός συζήτησης, εκτός αέρα». Όταν ρωτήθηκε επανειλημμένα αν έχει μετανιώσει για τις εκφράσεις που χρησιμοποίησε, επανέλαβε πως «είπα είναι εκ παραδρομής αυτό», ενώ σε ερώτηση για το αν ζητά συγγνώμη απάντησε τελικά: «εντάξει, ζητάω και συγγνώμη δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα».

Η δημοσιογράφος Άννα Λιβαθυνού παρενέβη, σημειώνοντας: «Σας είπα να ζητήσετε συγγνώμη αν το νιώθετε, όχι απλά να το πείτε», με τον κ. Ανεστίδη να απαντά: «εγώ επειδή είμαι ευθύς χαρακτήρας, ζητάω και συγγνώμη, αυτά που εκφράζω τα νιώθω και βγαίνουν από την ψυχή μου είτε είναι καλά είτε κακά λόγια».

Στη συνέχεια, ο αγροτοσυνδικαλιστής χαρακτήρισε τη συμπεριφορά του «χυδαία», λέγοντας: «Αυτό που έγινε ήταν χυδαίο γιατί όταν είσαι εκτός αέρα… εγώ απλά το είπα φιλικά σε όλους, ξέρουμε τι λένε όλοι οι Έλληνες». Αναφερόμενος, παράλληλα, στην κίνησή του προς τα γεννητικά του όργανα, εξήγησε ότι «υπήρχε και συζήτηση πιο μπροστά για την επίθεση που μου έχει γίνει».

Ο κ. Ανεστίδης τόνισε ακόμη πως η αντιπαράθεσή του αφορά την πολιτική και όχι προσωπικές επιθέσεις, λέγοντας: «Εγώ βγήκα στους δρόμους και κατηγορούσα την πολιτική, την προσωπική επίθεση δεν την ξεκίνησα εγώ». Παράλληλα, επέμεινε ότι, παρά τις βαριές εκφράσεις που χρησιμοποίησε, «φυσικά θέλω να πάω στο Μαξίμου για να ξεσκεπάσω κάποιες αλήθειες που ξέρω για αυτό εξαπολύθηκε νέα επίθεση εναντίον μου γιατί ήξεραν ότι θα βγει χαρτί από την ευρωπαϊκή εισαγγελέα αν διώκομαι ή όχι. Ο αστυφύλακας χθες με έψαχνε για να μου δώσει ξανά τη διάταξη 25 ημέρες αφού την είχα πάρει και η απάντηση που πήρα από την ευρωπαϊκή εισαγγελία ήταν ότι το αίτημα απορρίπτεται καθόσον ο αιτών θα λάβει γνώση εις βάρος του δικογραφίας εφόσον προσκληθεί για παροχή εξηγήσεων».

Κλείνοντας, ο Κώστας Ανεστίδης επιχείρησε να διαχωρίσει την προσωπική του στάση από την πολιτική αντιπαράθεση, υπογραμμίζοντας: «Εγώ δεν έχω προσωπικά κάτι εναντίον του, το τι έχουμε με τους αγρότες είναι άλλο καπέλο. Είναι πρωθυπουργός μου, είμαι εκλεγμένος να αντιπαραθέσω τα αιτήματα των αγροτών. Δεν με θέλουν εκεί, φοβούνται τι θα αντιμετωπίσουν».