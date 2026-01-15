Ο αγροσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης από το μπλόκο των Μαλγάρων έβρισε χυδαία τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Το περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Τρίτη μετά την συνάντηση των συναδέλφων του με τον πρωθυπουργό και την εξαγγελία μέτρων υπέρ του πρωτογενούς τομέα.

Δημοσιογράφοι είχαν πλησιάσει τον Κώστα Ανεστίδη για δηλώσεις και πριν γίνει ζωντανή σύνδεση με τα δελτία ειδήσεων, ο αγροτοσυνδικαλιστής είπε: «Αυτά τα ματσούκια (σ.στα μικρόφωνα) θα τα… Θα χοροπηδάει ο…».

Μάλιστα, όταν ακούστηκε μια δημοσιογράφος που ζήτησε αυτό να μην το γράψουν οι κάμερες, ο ίδιος είπε: «Στα αρχ… αν το γράψουν».

Σημειώνεται, ότι ο αγροσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης ελέγχεται για παράνομες επιδοτήσεις, ενώ δεσμεύτηκαν οι λογαριασμοί του με εισαγγελική εντολή.