Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός κοντράρονται στο ντέρμπι της 20ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League και το σκορ είναι 0-1 μετά το γκολ του Ταμπόρδα στο 7′.

Το ντέρμπι στο Καραϊσκάκη άρχισε και γκολ και ήταν για τους «πράσινους», οι οποίοι κατάφεραν να πάρουν το προβάδισμα στην πρώτη τους επίσκεψη στην περιοχή των γηπεδούχων.

Στο 7′ ο Ταμπόρδα συνεργάστηκε με τον Τεττέη και με πλασέ εντός περιοχής, από δύσκολη γωνία, νίκησε τον Τζολάκη και έκανε το 0-1, με το γκολ να ελέγχεται στο VAR και να μετράει κανονικά καθώς δεν υπήρχε κάτι αντικανονικό.