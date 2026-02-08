Ο ΠΑΟΚ έμεινε στο 0-0 με τον Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης» και έχασε δύο σημαντικούς βαθμούς στη μάχη του τίτλου, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να στέκεται στις χαμένες ευκαιρίες της ομάδας του, κάνοντας λόγο για ατυχία.

Οι «ασπρόμαυροι» ήθελαν τη νίκη κόντρα στους «κίτρινους» στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης αλλά τελικά προέκυψε ισοπαλία, με τον προπονητή τους να αναλύει το παιχνίδι στη συνέντευξη Τύπου.

«Πέντε ήταν οι μεγάλες ευκαιρίες. Ήμασταν άτυχοι αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Θεωρώ πιο σημαντικό το ότι παράγουμε αυτές τις ευκαιρίες. Πρέπει να συνεχίσουμε να παράγουμε. Είχαμε αντιμετωπίσει αντίστοιχο πρόβλημα και παλιότερα αλλά καταφέραμε να το ξεπεράσουμε στα επόμενα παιχνίδια.

Υπάρχουν τρόποι για να παλέψεις, να κερδίσεις απέναντι σε διαφορετικούς αντιπάλους. Ανησυχώ μόνο για την απώλεια παικτών αλλά ξέρω ότι όλοι είναι πεινασμένοι. Σήμερα δεν είχαμε και τον Χατσίδη. Υπάρχουν όμως τρόποι για να καλυφθούν οι απουσίες», είπε αρχικά ο Λουτσέσκου, ο οποίος στη συνέχεια ρωτήθηκε για το rotation που πρέπει να κάνει λόγω των συνεχών υποχρεώσεων σε όλες τις διοργανώσεις.

«Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το έχουμε συζητήσει και στα προηγούμενα χρόνια απλά φέτος όλα έγιναν πιο δύσκολα λόγω των κληρώσεων. Το σημαντικότερο είναι ότι έχουμε ένα γκρουπ παικτών με καλή χημεία, καλή συμπεριφορά στο εσωτερικό της ομάδας και με δυνατή νοοτροπία. Αυτό βοηθά την ομάδα να ανακτά δύναμη και αυτοπεποίθηση και τη βοηθά να παίρνει τα αποτελέσματα που έχει πάρει στα ντέρμπι – ανεξαρτήτως έδρας – αλλά και στα ευρωπαϊκά παιχνίδια απέναντι σε σπουδαίους αντιπάλους.

Συνεπώς, είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουν rotation αλλά με τη λογική ότι παλεύουμε για κάθε κατάσταση. Το ξέρουν οι παίκτες. Χάσαμε τον Κωνσταντέλια αλλά και τον Μειτέ κι αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο», ήταν η απάντηση του Ρουμάνου.